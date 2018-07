Brexiti vastane kampaaniagrupp kaebab Facebooki kohtusse

Äripäev 28. juuli 2018, 18:00

Kampaaniagrupp Fair Vote UK teatas täna, et valmistab ette ühishagi tehnoloogiagigandi Facebooki vastu, kirjutab Politico. Grupp lisas, et ettevõtmine tehakse nende kasutajate nimel, kelle andmeid ilma luba küsimata Brexiti referendumi kampaania jaoks kuritarvitati.

Kampaaniagrupp märkis, et nad loodavad, et hagi esitamisel suudetakse kaasata nii palju inimesi kui võimalik nendest 1,1 miljonist kasutajast, kelle andmeid kasutati.

Fair Vote UK juht Kyle Taylor sõnas teadaandes, et on selge, et praegused meetmed internetigigantide vastutusele võtmiseks ei tööta ning lahendusena oleks vaja kiiret reformi, kuidas firmade nagu Facebook üle järelevalvet teostada.

Juuli alguses teatas Ühendkuningriigi Informatsiooni komisjon, et trahvib Facebooki 500 000 naela ulatuses Cambridge Analytica andmeskandaali tõttu.