Elisa testib 4-päevast töönädalat

Elisa hakkas telemüügi valdkonnas testima 4-päevast töönädalat, millega on kaasa läinud üle 100 töötaja, teatas ettevõte.

Elisal on kuues esinduses juba kasutusel 6-tunnine tööpäeva ning nüüd testitakse ka 4-päevast töönädalat. Elisa erakliendiüksuse juhi Andrus Hiiepuu sõnul on senine test läinud väga hästi, kuna telemüügi valdkond ei ole rangelt piiritletud ning seal on võimalik proovida paindlikku tööaega.

Lisaks telemüügi lühendatud töönädalale jätkab Elisa ka juba varasemast esindustes kehtinud 6tunnise tööpäevaga. Kuuetunnise ajatöö pilootprojekt startis Elisas 2016. aastal Kristiine esinduses, kus selgus, et lühendatud tööpäeva tulemusena töötulemused paranesid. Tänu sellele otsustas ettevõte laiendada selle põhimõtte kasutamist ka oma teistes esindustes.

Kuuetunnise tööajaga töötab praegu 16 elisalast ning see on kasutusel kuues esinduses.

Lühemat tööaega kasutavad elisalased on tagasisides välja toonud, et nende töömotivatsioon on tõusnud, sest lisaks paremale teenistusele saavad nad paindlikumalt kasutada vaba aega. Nii kuuetunnise tööpäeva kui ka neljapäevase töönädalal puhul ei vähendanud Elisa töötajate põhipalka.

Elisa Eesti mullune käive oli 157,9 miljonit eurot, ettevõttes on palgal 1000 töötajat.