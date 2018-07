Bussivedaja pöördus tasuta ühistranspordi pärast kohtusse

Harjumaa bussiettevõtte Samat esitas Tallinna halduskohtule kaebuse seoses ühistranspordiseadusega antud volitusi ületava riigipoolse ebaseadusliku riigiabiga, mille tulemusena moonutatakse oluliselt konkurentsi Harjumaa bussisektoris.

Majandus- ja taristuminister kehtestas oma määrusega Harjumaal riigi doteeritavatel avalikel liinidel sõidukilomeetri kõrgeima hinna ja kõrgeima piletihinna, võimaldades piletihinnaks määrata ka 0 eurot, kirjutab Samat oma kaebuses.

Samat märgib, et osaline tasuta ühistranspordile üleminek mõjutab olulist osa nende reisijatest ja põhjustab ebaõiglast konkurentsi bussisektoris. "Samati teenindatavad ja turutingimustele alluvad kommertsliinid toimivad paralleelselt riigi doteeritavate avalike liinidega. Seega peab ettevõte nüüd konkureerima avalike liinidega, kus suur osa sõitjatest saab sõita täiesti tasuta," kirjutab Samat ja lisab, et suurima löögi all on kommertsliinid Tallinn-Saku ja Tallinn-Keila.

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus on hoiatanud maanteeametit, et tasuta ühistransport seaks kahtluse alla maakondlikke kommertsliinide toimivuse - kommertsliinid ei suuda konkureerida tasuta avalike bussiliinidega ning kommertsalusel töötavate bussiliinide tegevuse lõpetamisel halveneb oluliselt elanike ühistranspordi teenuse kättesaadavus.

Samat on vaidlustanud ka maanteeameti peadirektori käskkirja, mis on nende hinnangul vastuolus ühistranspordiseadusega. "Määrus ei lubanud diferentseerida tasuta sõiduõiguse andmist reisija vanuse alusel. Sellist õigust ei oleks minister saanud maanteeametile edasi volitada ka ühistranspordiseadusest lähtuvalt. Lisaks paneb seadus maanteeametile kohustuse kehtestada kas piletihinna või sõidukilomeetri hinna, kuid käskkirjaga mõlema kehtestamine on õigusvastane," selgitas Samat.

Teiseks kehtestas maanteeamet Samati hinnangul ühistranspordi turu aluspõhimõtteid muutva käskkirja selle mõju kaalumata, turuosalisi ära kuulamata ja oma otsust põhjendamata. "Maanteeameti käskkiri on lisaks volitus- ja menetlusnormide rikkumisele ka sisuliselt õigusvastane, kuna selle andmisel ja rakendamisel on jäetud täitmata Euroopa Liidu riigiabi reeglid, sealhulgas transpordimääruse erinõuded transpordisektoris riigiabi andmisele," leiab Samat.

AS Samat on Harjumaal tegutsev bussiettevõte, kes teenindas 2017. aastal kommertsliinidel üle 500 000 reisija. Harjumaal katavad kommertsliinid ca 40% bussidega osutatavast ühistranspordist.