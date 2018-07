Karilaid Danskest: ametkonnad vahetasid infot aeglaselt

Ainult tellijale

Riigikogu õiguskomisjoni juht, keskerakondlane Jaanus Karilaid tunnistas täna, et info Danske rahapesu kohta ei liikunud piisavalt hästi.

Karilaiu sõnul võtsid ametkonnad vähemalt retoorikas tänasel erakorralisel istungil Danske rahapesu arutades vastutuse. “Riigiprokuratuur tunnistas, et infovahetus võinuks ametkondade vahel parem olla. See on tegelikult väga oluline, et ametkonna enesekriitika on olemas, et asju paremini teha,” rääkis Karilaid, viidates rahapesu andmebüroole, finantsinspektsioonile, ministeeriumidele ja prokuratuurile.

Peaprokurör Lavly Perling kostis, et tegu on tagantjärele tarkusega. “Kindlasti on kohti, kus koostöö võiks olla parem ja info liikumine kiirem, aga ma ka rõhutasin: oleme juba enne tänast istungit möönnud, et teatud situatsioonides peab info asutuste vahel kiiremini liikuma.”

Vähe inimesi