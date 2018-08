Rosimannuse osalusega keskus kogus korraliku kasumi

Äripäev kirjutas eelmise aasta jaanuaris, et Reformierakonna liikmel Rain Rosimannusel olid Arsenali keskuses aastaid varjatud ärihuvid, mis alles hiljuti optsiooni realiseerimisega avalikuks tulid. Rosimannus põhjendas investeeringu vormistamist (väikeosalus 4,65%) optsioonina sellega, et ei soovinud mõjutada Tallinna linnavalitsust projekti hinnates ja sellele lube andes tema erakondlikust taustast.

Rosimannuse investeering oli optsioonina varjatud tema hea tuttava, investeerimispankuri ja kinnisvaraarendaja taustaga Aadu Oja nimele, kes on kaubanduskeskuse omanikfirma Arsenal Center OÜ juht ja üks omanikest. Rosimannus vormistas end Singapuri ettevõtte kaudu keskuse ametlikuks osanikuks alles 2016. aasta lõpul.

Rosimannus põhjendas optsiooni sellega, et toona oli Tallinnas võimul linnapeana Edgar Savisaar. "Kogu arendus pidi toimuma täies elujõus Savisaare võimu all olevas Tallinnas ja meil puudus täielik kindlus, et minu erakondlik taust ei saa ettekäändeks linnavõimu erapoolikule suhtumisele, mis võiks kogu arenduse ja teiste projekti investorite huve kahjustada," rääkis Rosimannus Äripäevale.

Pärast Äripäeva loo ilmumist kirjutas Eesti Päevaleht, et 2011. aastal tahtis AS Infortar E-Arsenali kinnistuid osta kahel korral, pakkudes riigifirmale tänases vääringus 5,4 miljonit eurot (84 miljonit krooni, mis oli üle 30 miljoni krooni alghinnast rohkem). Nõukogu käsul tühistati mõlemad müügiprotsessid ja pakkumused lükati põhjendusteta tagasi. „Ju me ei olnud ikka need „õiged võitjad”,” meenutas Infortari juht Ain Hanschmidt kümne aasta taguseid sündmusi.

RKAS pani kunagise sõjatööstuse Arsenal kinnistud müüki 2012. aasta mais. Kolm nädalat kestnud enampakkumisel osales vaid Arsenal Center OÜ, kes ostis kinnistu 1,52 miljoni euroga, mis oli tuhat eurot kallim kui enampakkumise alghind. RKASi nõukogu juhtis tol hetkel Taavi Rõivas.

Müüdi alla turuhinna

Eelmisel sügisel jõudis lõpule rahandusministeeriumi tellitud erikontroll, millega tuvastati, et Arsenali tehase alghinna määramise aluseks oli vana hindamisakt, pakkumuste tähtajaks kujunes vaid kolm nädalat ning ostja esindaja oli teistest rohkem informeeritud. Seetõttu ei olnud protsessi läbiviimine erikontrolli hinnangul piisavalt läbipaistev. Tehingu hind oli suure tõenäosusega turuväärtusest madalam ning enampakkumise võrdlemisi lühike tähtaeg võis piirata potentsiaalset konkurentsi.

Jäi suurrentnikuta

Juba varem oli keskerakondlik Tallinna linnavõim teinud poliitilise otsuse, et Põhja-Tallinna linnaosa valitsus ei koli Arsenali keskusesse. Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid sõnas Äripäevale, et Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aasa poliitilise otsuse taga oli riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni järeldus, mille järgi näis riigiettevõttele kuulunud Arsenali kinnistute müük kahtlane ja kahjustas riigi mainet.