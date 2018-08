Sinine heinapallinöör viis miljoneid väärt idufirmani

Ainult tellijale

Liis Amor 10. august 2018, 13:45

Ainult tellijale

Miljoneid väärt idufirma Veriff juht Kaarel Kotkas ütleb, et Eesti turg oli neile esimesest päevast peale liiga väike. „Meie ambitsiooni täitmiseks oleksime pidanud iga eestlast kaks korda päevas identima,“ ütles ta.

Järgmine samm oli lihtne. „Photoshoppisin sünniaastaks 1994 asemel 1984 ja järsku mul oli see heinapallinöör olemas,“ ütles ta. Kotkas ütleb, sellised asjad on siiamaani mitmes kohas võimalikud.

Hiiumaalt pärit Kotkase pere talus olid lehmad. Neile tarvilik hein oli pallides, mis olid kinni seotud sinise heinapallinööriga, mis ei kõdune ega mädane, meenutas Kotkas. Nöörid kippusid vedelema jääma ja tegid loomadele haiget. „Uurisin, kas on olemas biolagunevat heinapallinööri. Oli, aga mitte Eestis – sai eBayst tellida. Tuli teha Paypali konto. Täitsin kõik vajalikud nõuded ära ja üks nõue oli, et lae üles oma dokumendi pilt ja kontrollime, kas kõik klapib. Paari päeva pärast tuli vastus, et kahjuks ei saa me sulle seda teenust osutada, sest sa pole veel 18aastane,“ meenutas Kotkas.

Veriff tegeleb sellega, et internetis inimene turvaliselt ja kindlalt ära tunda. Kaarel Kotkas ütles täna Äripäeva raadios, et mõte muuta virtuaalne isikutuvastamine turvalisemaks hakkas tema peas idanema, kui ta oli 14aastane. Praegu on Kotkas 23aastane.

Milline on Eesti järgmine idu-edulugu? "Neid on kindlasti mitu. Mulle meeldib, et tegeletakse päris probleemidega, luuakse päris lahendusi. See on edu alus. Nimetan põllumajanduslike probleemidega tegeleva eAgronomi ja talentide otsimisega tegeleva MeetFranki."

Nüüd on Kotkas 23aastane ning juhib ettevõtet, mille väärtuseks hinnatakse kümneid miljoneid eurosid. „Oh, jah, eks see kõik on alles algus. Iga päev mõtlen ise ka, et ega ma ei ole veel juht. Mul on veel pikk tee ees,“ ütles ta.

Lõplik tõuge TransferWise'ist

Lõplik tõuge Veriffi loomiseks tuli TransferWise’ist, kus Kotkas kaasa lõi ja kus talle anti ülesanne testida identimislahendusi. Valdkond hakkas talle meeldima ja kellegi teise jaoks töö tegemise asemel asutas ta oma ettevõtte. Eesti turg oli Veriffile liiga väike kohe esimesest päevast peale, ütles Kotkas. „Meie ambitsiooni täitmiseks oleksime pidanud iga eestlast kaks korda päevas identima,“ ütles ta.

Nüüdseks tehakse koostööd paljude ettevõtetega maailma eri nurkadest – Singapur, Jaapan, riigid üle Euroopa ja järjest rohkem Ameerika Ühendriigid. „Oleme naernud, et eestlastel on komme head tehnoloogiat ehitada, aga müük hästi välja ei tule. Meil on kõik ressurss läinud selleks, et ehitame tugevat turvalist teenust, kuid meil ei ole väga palju energiat jäänud turunduse peale. Sellegipoolest leitakse meid üles. Räägitakse, et selline teenusepakkuja on olemas ja üritatakse olla esimesed, kes seda kasutada saaksid,“ ütles ta.

Kotkas märkis, et lennukad ideed on head, aga ideel üksi pole väga suurt väärtust. „Kui tahad oma ettevõtmisega alustada, ei saa ainult mõelda ja rääkida, et, oh, kui kõva plaan mul on. Tuleb päriselt tegutseda. Sel kombel on võimalik näha, kas see plaan ja teema ka lendavad,“ ütles ta. Lisaks ei saa tema sõnul joosta raha järel. „Tegelege asjadega, mis teile meeldib, küll siis näete, et raha hakkab hoopis teie järel jooksma,“ ütles ta.

Uut turgu on alati valus vallutada

Äripäeva hinnangul on 2015. aastal loodud Veriffi väärtus 20,11 miljonit eurot ja Kotkase osaluse väärtus 4,5 miljonit eurot. See hinnang ajab Kotkase muigama. „Mul on alati väga huvitav, kust need numbrid tulevad. Ma sellel teemal ei peatuks. Kui küsida, kuidas Veriffil läheb, siis meil läheb väga hästi. Meil on väga kiire kasv olnud – viimased seitse kuud 40%,“ ütles ta. „Firma kasvab ja helendab.“

Hiljuti kaasas Veriff 7,7 miljonit dollarit, kusjuures investorite seas oli USA näitleja Ashton Kutcher.

Kuidas Veriff värskelt saadud miljoneid kasutada plaanib? „Targalt,“ ütles Kotkas. Ta meenutas, et siiani oli neil kahe aasta peale kasutada 600 000 eurot, mis tähendas, et pidi väga täpselt läbi mõtlema, kuhu iga sent investeerida. „Igale uuele turule sisenemine on sarnase valuga. Aga nüüd on meie plaan seda investeeringut kasutades siseneda väga suurtele turgudele – et valu oleks sarnane, kuid tulemuslikkus parem,“ lausus ta. Eesmärk on leida rohkem partnereid Ameerika Ühendriikides, lisaks arendada tehnoloogiat ja tõsta võimekust Eestis.

Kotkase sõnul on Veriffi meeskonna oluline osa investorid, kes aitavad nii raha kui ka nõuga. Kõige rohkem on ettevõtte igapäevatööga investorite seast seotud Taavet Hinrikus ja Simon Levine, kes on nõukogu liikmed. Alguses oli Veriffi investor ka Eesti ettevõtjate loodud Inbank. „Need on kaks eri maailma, pangandus ja start-up’indus. Kui läksime rahvusvaheliseks ja USA turule, siis nägime, et meil on aeg öelda üksteisele aitäh ja minna edasi iseseisvalt. Inbankiga koos sai algus tehtud, meil on väga hea meel, et nad olid esimesed, kes meisse uskusid,“ lausus ta.

Eestis käib talentide sõda

Praegu on Veriffil töötajaid 30 ringis ja lähikuudel lisandub veel paarkümmend. Neid töötajaid Kotkase sõnul kuulutusega ei leia. „Otsime läbi väga tiheda sõela väga ägedaid inimesi, kellega ehitada ägedat ettevõtet. Ehitame üles tuumikmeeskonda.“

Kotkas tõdes, et Eesti tööturg on küllastunud ja käib talentide sõda. „Siin on ju väga kihvtid ettevõtted, kes on hiljaaegu raha kaasanud ja otsivad sama profiiliga inimesi,“ ütles ta. Konkurents hea tööjõu pärast tähendab, et tuleb maksta väga head palka, kuid see on keeruline kõrge sotsiaalmaksu pärast. Kotkas pooldab sotsiaalmaksu lage. „Kui maksta väga kõrget palka, siis sotsiaalmaks on liialt suur sellele spetsialistile, kes tuleb siia elama kaheks-kolmeks aastaks,“ leidis ta.

Emafirma on kasulikum teha USAsse

Veriffi emaettevõte on tegelikult Ameerika ettevõte ja Eesti ettevõte on selle tütarfirma.

„Väga paljud ettevõtted ei saa oma emafirma juriidilist keha hoida Eestis, sest see võib osutuda keeruliseks investeeringute kaasamisel,“ selgitas ta. Eesti idufirmade raha tema meelest siiski riigist välja ei lähe. „Eesti riik saab tulu sellest, kus luuakse väärtust. Meie põhiarendus ja meie meeskond on ikkagi Eestis. Ja nii see ka jääb,“ lausus ta.

Uhke võib Eesti tema meelest olla selle üle, kuidas on kokku kogutud kõikvõimalikud andmed. Kotkase sõnul ei ole kõikides riikides sellist asja nagu meie rahvastikuregister. „Mingites riikides, kus Veriff on oma ideest rääkinud, öeldakse, et meil kuskil Exceli tabel on, aga ligipääsu sinna on keeruline anda,“ rääkis ta.

See mäng ei ole raha pärast

Veriffi eesmärk on Kotkase sõnul võita interneti usaldus – et kliendid ja lõppkasutajad teaksid, et kui Veriff on isikusamasuse tuvastamise kontrolli teinud, on nende andmed turvalistes kätes ja identiteet kaitstud. „Soovime saada globaalseks väravaks, kust käivad identimised läbi. Me näeme, et see turg on nii kiirelt kasvav. Kui sa oled esimene, on sul võimalus võtta terve turg. Meie ambitsioon on luua standard. Aastate pärast saavad kõik aru, et see on põhilahendus,“ ütles ta.

„See mäng ei ole raha pärast,“ ütles Kotkas. Nii ei ole tal kiiret ettevõtte mõtteline väärtus päris rahaks pöörata ja finantsvabadust nautima hakata. Kui kunagi jääb Veriffi kasvatamise kõrvalt aega ja raha üle, sooviks ta tegeleda muude huvitavate projektidega ning investeerida teistesse ettevõtetesse ja idufirmadesse. „Aga ma ei kujuta ette, kuidas ma lähima 20 aasta jooksul ainult purjetan ja midagi muud ei tee. Selles ma kahtlen,“ ütles ta.