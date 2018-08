Digiregistratuur loodetakse lõpuks käima saada

Kuigi riik kulutas üksjagu aega ja raha digiregistratuuri loomisele, ei saadud seda tööle. Nüüd on lootus, et see ikkagi järgmisel aastal käivitub, ning haiglate tõrksuse murdmiseks on aga haigekassal oma plaan, kirjutab Postimees.