Raadiohommikus: spekulantide piiblist, ammendunud tööjõust ja Balti börsifirmadest

Äripäev 20. august 2018, 14:00

Kuidas võib rahule jääda tulemuste hooajaga Balti börsidel, kust leida hea riski-tulu suhtega investeeringuid, miks ei tasu tõsiselt võtta üleskutseid tööjõumaksude langetamiseks ja mida on meil õppida läinud sajandi esimeses pooles tegutsenud legendaarselt spekulandilt Jesse Livermore’ilt?

Hommikuprogrammi veavad Birjo Must ja Juhan Lang.

11.00-12.00 "Investor Toomase tund". Saates räägib Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas arenevate turgude ohtudest ja võimalusest. Samuti kõneleb ta sellest, miks praegu on kõige atraktiivsemad turud Türgi ja Venemaa, kuidas ta ise mitu korda Türgis allahindlust sai ning selgitab, miks tema hinnangul tasuks Ladina-Ameerikast praegu pigem näpud eemal hoida. Tarmo Tanilasega vestleb Äripäeva ajakirjanik Liina Laks.

13.00-14.00 "Tulevikuäri". Viimases saates kõneleme, millised tööd tõotavad tulevikus ära kaduda, kui palju on võimalik tulevikku ennustada ning millised ohud ja hirmud võivad ühiskonnas töökohtade kadumisega kaasneda. Külas on Arenguseire Keskuse ekspert Johanna Vallistu ning sotsiaalministeeriumi tulevikutöö nõunik Mihkel Kaevats. Saatejuht on Priit Pokk.

15.00-16.00 "Eramaja ehitus".* Saates tuleb juttu märgade ruumide, WCde ja vannitubade rajamisest ja sisustamisest. Lintman OÜ müügiesindaja-disainer Kersti Simon räägib, kui sagedased on olukorrad, kus hüdroisolatsiooni- ja ventilatsioonilahendused on kehvasti teostatud ning niiskus tungib konstruktsioonidesse. Saatejuht Lauri Leet.

* - kordussaade