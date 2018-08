Munatootja tahab hakata majutusteenust pakkuma

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Andres Puksovile kuuluv teraviljakasvatus-linnufarm Sanlind suutis mullu müüki suurendada, ent kaotas kasumis. Järgmiseks aastaks on firmal aga plaan hakata tegelema veel ühe uue valdkonnaga.

Toodetud kanamunad on peamine OU? Sanlind mu?u?giartikkel. Munad sorteerib ja pakendab firma ise ning veab need ka oma autodega klientidele kohale.

Sanlinnu põhilised tegevusalad on linnukasvatus ja teraviljakasvatus. Teravilja ja rapsi kasvatatakse peamiselt munakanadele jo?uso?o?da valmistamiseks, samuti pressitakse rapsist va?lja o?li ja so?o?daks la?heb nii rapsio?li kui ka srott. Lisaks ostetakse so?o?da sisse muid komponente: sojat, vitamiinide segu (kanade ta?iendsegu), kalajahu ja muud, selgitab firma aastaaruandes enda äri.

“Kui eelnevatel aastatel toimus enamik mu?u?gist OU? Sanlind ja Peri POU? u?hise turustusfirma-Viru Muna Ou? kaudu, siis 2014.a. kevadel katkestas Viru Muna OU? tegevuse ning kliendid jaotati a?ra. Sanlind OU? ko?ige suuremaks kliendiks on Coop Eesti Kesku?histu. Eks ise tuleb nu?u?d rohkem klientide otsimisega tegeleda,” kirjeldas juhtkond turustuskanaleid.

Eelmise aasta suuremaks investeeringuks oli vabapidamisel kanala number 4 ehituse lo?petamine ja ettekasvatuskanala ehituse ja?tkamine. Ja?tkati ehitusto?id Lemmeranna kinnistul. Ja?tkusuutlikkuse tagamiseks soetati po?lluharimise tehnikat.

Ja?rgmise aasta suuremateks investeeringuteks on planeeritud lo?petada ettekasvatuskanala ehitus ja osta seadmed kanalasse number 4. “Ja?tkame ehitusto?id Lemmeranna kinnistul, et seal tulevikus majutusteenust pakkuma hakata,” kirjeldab firma tulevikuplaane.

Firmal oli mullu 15 töötajat, kelle palgakulu oli ligi 190 000 eurot, samas kui aasta varem oli 14 töötaja palgakulu 156 000 euro ligi. Ühe töötaja keskmine brutokuutasu oli ligikaudu 1055 eurot.

Sanlinnu ainus omanik on mulluses Äripäeva Rikaste TOPis 422. koha saavutanud Andres Puksov. Dividende ta firmast võtta ei soovi, ent tulevikus on tal selleks tublisti võimalust - jaotamata kasumit on firmal üle 8,8 miljoni euro.