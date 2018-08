Tõnis Kaasiku ärid tegid hüppelise kasvu

Ainult tellijale

Ettevõtja ja endise keskkonnaministri Tõnis Kaasiku ärisid koondav Net Systems kasvatas mullu hüppeliselt nii käivet kui kasumit.

Kontserni peale kokku oli Net Systemsi palgal 101 töötajat, ehkki emaettevõttes ei tööta neid keegi. aasta varem oli töötajaid 103. Palgafond on aga tõusnud 1,59 miljonilt 1,64 miljoni euroni. Ühe töötaja kohta keskmiselt oli kuupalk brutos 1354 eurot.

“Koidulapark Hotell to?o?tas stabiilselt hooajaliselt avatud majutusasutusena. Elektroonikaromu ja plastja?a?tmete ka?itlusettevo?te OU? Weerec alustas 2016. aastal ettevo?tte tegevuse restruktureerimist eesma?rgiga korrastada protsessid ja jo?uda majanduslikult ja?tkusuutliku tulemini, mis andsid 2017. aastal tulemust - tootmine oli keskmiselt 28% efektiivsem. OU? Ho?hle ja?tkas 2017. aastal aktiivset ja edukat tegevust klientide leidmiseks va?listurgudel,” võeti majandusaasta aruandes äri kokku.

OU? Net Systems 2017. aasta tegevus oli suunatud valdavalt keskkonnaalastele konsultatsioonidele ja kinnisvara va?lja rentimisele. Ettevo?tte konsolideerimata ka?ive va?henes 0,48% (2016 aastal suurenes 2%), kasum va?henes 94,26% (2016. aastal suurenes 2 533%). Kasumi sellises mahus ko?ikumine on seotud tu?tarettevo?tte osade mu?u?giga 2016. aastal, selgitas juhatus.

Mullu ja?tkus arendustegevus Sakaoja ning Vaatetorni kinnistul Ida-Virumaal. Osutati keskkonnaalaseid konsultatsiooniteenuseid Ida-Virumaa ettevo?tetele.

“Nii turismi- kui ja?a?tmeka?itlussektor on kiiresti arenevad valdkonnad, seda eriti Ida-Virumaal, kus on puudus nii no?uetekohastest majutusasutustest kui ka on suur no?udlus keskkonnateenuste ja?rele. Seeto?ttu on oodata ettevo?tte majandustegevuse arengut ka eelolevatel aastatel,” hindab juhatus tulevikuperspektiivi.