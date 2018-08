Jevgeni Kabanovi uus väljakutse: finantsvabalt palgatööle

Ainult tellijale

Ainult tellijale

ZeroTurnaroundi asutaja Jevgeni Kabanovi sõnul ajendas teda Taxify meeskonnaga liituma missioonitunne ning soov aidata ettevõttel kasvada 10 või 100 miljardi euro suuruseks ettevõtteks.

Kabanov, kes on pärast ZeroTurnaroundist väljumist puhanud, rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et soovib lisaks investeerimisele ning puhkusele oma ellu ka midagi muud. Taxifys hindab ta ambitsioonikust ning kasvuvõimet. Samuti paljastas Kabanov mõned investeeringud, mille ta on vahepeal teinud.

Nii et oma põhitöö ehk informaatika ja arendusega vahepeal tegeleda pole jõudnud?

Ei ole jõudnud, plaanisin küll tegeleda, aga ei teinud lõpuks midagi.

Saite ZeroTurnaroundi müügist päris suure summa, kuidas te seda lisaks puhkamisele ja majaostule veel olete kasutanud? Investeerite te kuhugi või alles otsite investeeringuid?

Ma olen süstemaatiline inimene ja esimese asjana tegin Exceli, kuhu panin kirja olemasoleva raha ja erinevad võimalused koos tootlustega. Otsin ja valin pikaajaliste tootlustega investeeringuid. Olen näiteks teinud paar ingelinvesteerinut.

Natuke olen soetanud ka kinnisvara, eks see ole selline hea hobi.

Praegu tipus olevatele aktsiaturgudele ei vaata?

Eks natuke ikka, samas ma ise ei usu, et mul on piisavalt pädevust seal midagi teha. LHV aitab mind selles osas. Ise teen vaid naljakaid asju – ostsin näiteks Tesla aktsiat, kui Musk mingi imeliku tweedi postitas.

Te pole küll avalikult öelnud, palju ZeroTurnaroundi müügist raha saite, kuid Äripäeva andmetel on see summa 50 miljonit eurot – on see siis nii või ei ole?

Endiselt ma seda ei kommenteeri. Teenisin piisavalt, et enam töötada pole mul vaja, aga no alati võib.

Aga sel juhul, kui enam töötada pole vaja, miks otsustasite Taxifysse siirduda, mis teid tootearendusjuhi kohal paelub? Miks mitte edasi puhata?

Tööle asusin seetõttu, et tahan tegevust. Investeerimine ei ole minu jaoks piisav tegevus. Tahan oma elus missiooni ja teha midagi, mis on äge, mis lubab mul põnevusega ärgata.

Taxify on Eesti üks ambitsioonikaim ja ägedaim ettevõte. See on äriliselt keeruline – see ei kasva, see plahvatab ning pakub mulle tehnoloogiliselt palju väljakutseid.

Mis te arvate, mitmeks aastaks Taxify kiiret kasvu jagub ja kuidas majanduskriisis hakkama saadakse?

Reaalsus on see, et transporditurg läheb nagunii ümbermängimisele. Tehnoloogia on juba jõudnud ja jõuab veel sinna. See on mitme triljoni turg, mis on 15 protsenti maailmamajandusest. See on pidevas muutumises.

Ajutiselt võib küll majanduses midagi halveneda, kuid pikaajalist transpordituru trendi see ei mõjuta. Taxify mängib selle trendiga maailmatasemel kaasa. Ega ma muidu poleks Taxifyga liitunud, kui ei oleks kindel, et nende potentsiaal on tohutu. Sellest saab esimene 10 või 100 miljardi dollari ettevõte.

Kuidas teie liitumine Taxifyga toimus? Mõtlesite, et vajate väljakutset, ja pöördusite nende poole ise või otsisid nemad teid üles?

Markust (Taxify juht ja sutaja Markus Villig – toim) tean ma juba väga ammu. Oleme aeg-ajalt suhelnud ning mind on alati väga vaimustanud, kuidas ta asju teeb ja millise meeskonna ta on kokku pannud. Kohtusime kusagil jälle ja läkski jutuks, et äkki saaks midagi koos teha...

Lähete nüüd esimest korda elus palgatööle, kuidas see teile tundub, et juhtohjad pole teie käes?

Tegelikut teist korda elus, olen ka Nortalis neli aastat töötanud, enne kui ise hakkasin asju tegema. Eks kindlasti on tegemist omapärase muutusega. Tunne on teine, aga ma arvan, et minu jaoks ei oma see tähtsust, tähtis on visioon ja mõju, mida saan ettevõttele avaldada. See, kas mul on boss või mitte, on vähem tähtis.

Mis on peamised eesmärgid, mida Taxifys saavutada tahate?

Eesmärk on selge: võtta transpordi ümbermängimiselt väga suur osa enda kätte. Ise saan ehitada maailmaklassi meeskonna ja aidata kiiresti tehnoloogiliselt liikuda. Luua head lahendused, mis lubaks maailmatasemel näiteks Uberi ja Didiga võistelda. Konkurendid on olemas ja nendega võistlemiseks on vaja väga kiiresti liikuda – tahan sellega aidata.

Kui pikalt olete karjääri planeerinud ning kauaks Taxifysse jääte? Tahate elus midagi veel teha?

Ei ole nii mõelnud. Missioon on äge ja loodan, et saan neid aidata. Eelmine töötsükkel oli 10 aastat, võib-olla see on ka. Järgmine projekt oleks ilmselt jälle see, et tahan ise midagi teha.

On teile Taxifys mingit osalust ka pakutud või võimalust oma rahaga siseneda?

Eks jah, idufirmad tavaliselt pakuvad ka osalust, kuid ma ei hakka rääkima, mida Taxify mulle on pakkunud. Üks põhjus, miks idufirmades osaleda, on see, et saab ise kõiges osaleda.