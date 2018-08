Jevgeni Kabanov läks Taxifysse tööle

Taxify teatas, et ettevõttesse asus tööle IT-ettevõtja ja tarkvarafirma ZeroTurnaround kaasasutaja Jevgeni Kabanov.

Taxify tegevjuhi Markus Villigi sõnul annab Kabanovi liitumine arendustiimile hoogu juurde. “Aasta lõpuks soovime täna 600 inimesele lähenevat ülemaailmset tiimi kasvatada pea tuhande inimeseni, rõhuga tarkvarainseneridel ja andmeteadlastel. Sealjuures on meie tiim jätkuvalt märksa väiksem kui globaalsetel konkurentidel, ühe inimese mõju on aga sellevõrra suurem,” ütles Villig.

“Taxify on minu jaoks ülipõnev ettevõte, ühelt poolt tehnoloogiliste väljakutsete, teisalt aga haruldaselt suure mõju tõttu, olles igapäevaselt kümnete miljonite inimeste elu osa,” ütles Kabanov pressiteate vahendusel.

Põnevaimate väljakutsetena tõi Kabanov välja tehisintelligentsi kasutamist hinna- ja marsruudimudelites ning nõudluse ja liiklustingimuste ennustamisel; kaardirakenduse täiendamist sõitude koondamise (pooling) tarbeks; sõitjate ning juhtide reaalajas kokkuviimise süsteemi parendamist; platvormi kohandamist kümnete ja sadade miljonite kasutajate teenindamiseks ning valmistumist isesõitvate autode peatseks tulekuks.

Taxifyl on globaalselt üle kümne miljoni kasutaja ning enam kui pool miljonit juhti. 2013. aastal Eestis asutatud ettevõte tegutseb rohkem kui 25 riigis.

Eestlaste loodud ZeroTurnaroundi ostis eelmise aasta novembris ära USA tarkvarafirma Rogue Wave. Pooled müügihinda ei avalikustanud, kuid Äripäeva hinnangul oli tehingu suurusjärk 50 miljonit eurot. Äripäevale antud intervjuus ütles Jevgeni Kabanov siis, et nii investorid kui ka asutajad jäid rahule. "Eesti ökosüsteemi jaoks on see ka väga hea, sest meil siin pole piisavalt kogenud loojaid ja inimesi, kes oleksid sellise tsükli läbi teinud. Nüüd aga saab mitu sellist inimest, kes asjas sees olid, alustada millegi uue loomist, panustada oma kogemusega. Ökosüsteemi mõttes olen ma väga rahul – ja isiklikus plaanis ka," rääkis ta intervjuus.