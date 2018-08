Vabaerakonnas kasvavad pinged

Eile õhtul toimunud Vabaerakonna juhatuse koosolekul teatas juhatusest lahkumisest endine erakonna aseesimees Jaanus Ojangu, väidetavalt avaldati ka soovi, et erakonna esimees Andres Herkel võiks end esimehe kohalt taandada, vahendasid ERRi raadiouudised.

"Ei taha seda enne kommenteerida, kuna mul puudub veel info, kas tegemist on üksikute inimeste või erakonnas valitseva üldise rahulolematusega," ütles Herkel ERRile. "Eelistan esmalt inimestega rääkida, on erinevaid suundi ja võimalik on erakorralise kongressi kokku kutsumine."

Vabaerakond koguneb sisepingeid arutama ka täna. Erakonnas on 24. augusti seisuga 627 liiget.

