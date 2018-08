Lähitulevik teedevõrgu remondivõlga ei vähenda

Ainult tellijale

Aastast aastasse kulub teedehoiule 220–315 miljonit eurot, kuid pikaajalist remondivõlga sellega siiski ei vähenda, selgub peatselt valitsuse lauale saabuvast teehoiukava korraldusest.

Uute teede ehitamise kõrval puudutab ­teedehoiu kava ka seniste säilitamist. ­Sellest, et teedevõrgu optimaalsest säilitamiseelarvest on püsivalt 10–20 protsenti puudu, on räägitud aastaid. Senise rahastuse juures on võlga suudetud hoida 840 miljoni euro tasemel ja lähiaastatel see ei muutu.

Majandus- ja taristuministri Kadri Simsoni sõnul kajastab remondivõlgnevuse hinnang eelmise ligi 25 aastaga kuhjunud kumulatiivset remondivõlga. “On ilmselge, et ühe teehoiukava ajaraamis ei ole võimalik seda likvideerida. Riigiteede remondivõlg küll kahaneb, kuid paraku mitte päris soovitud tempos,” märkis ta.

Põhimõtteliselt tähendab see seda, et teede olukord tasandub keskmiseks, parandatakse kõige hullemad kohad ära, aga kõige paremas olukorras olevatel teedel lastakse pisut kehvemasse seisu minna. Seda näitavad arvud. Kui 2008. aastal oli pea 37 protsendi ulatuses olukord halb või väga halb, siis eelmiseks aastaks oli see kahanenud 25 protsendile ja ületuleva aastaga ei ületa 17 protsenti. Heaks hinnatud teede osakaal suureneb küll 35 protsendini, kuid väga heas olukorras teede pikkus väheneb 25 protsendilt 20 protsendile.