Maxima sisekontroll paljastas peene varguse

Maxima avastas sisekontrolli käigus, et üks töötaja pani ostutagastustega skeemitades pihta 3000 eurot, kirjutas Ärileht.

Ärileht kirjeldab, et kui inimesed ostsid toitu ja tšekki kaasa ei võtnud, tegi kassapidaja hiljem ostutagastuse, võttes niimoodi paari kuu jooksul kassast 3000 eurot välja.

Karistuseks mõisteti kassapidajale tingimisi vangistus ja kohustus kriminaalhooldaja juures käia.

Ärilehele lugu rääkinud abiprokurör Alan Rüütel rõhutab, et enamik kassapidajaid, kes raha varastavad, ei ole paadunud kurjategijad. Tavaliselt on ajendiks tõsised rahaprobleemid, näiteks võivad kaelas olla SMS-laenud. Samuti leiab abiprokurör, et kindlasti aitaks peale kontrollimise "piitsa" vargusi vähendada ka palgatõusu "präänik".

