Metsä Wood alustas Pärnus tootmist

Tänasest alustas Metsa Woodi Pärnu kasevineeritehas ametlikult tööstuslikku tootmist.

Valdkonnajuht Esa Kaikkonen märkis pressiteate vahendusel, et projekt on edenenud graafiku järgi - siiani on tehtud katsetootmist ja saadud toodete kvaliteedi kohta tagasisidet.

Metsä Woodi Pärnu tehases töötab 65 tootmis- ja 10 administratiivtöötajat. Tootmine käib viiel päeval nädalas kolmes vahetuses. Septembris alustab veel 12 uut tootmistöötajat. Uueks aastaks on plaan palgata järgmised 30 tootmistöötajat ning jätkuvad ka koolitused.

Pärnu tehases kasutatavat spooni valmistatakse Äänekoskil. Pärnu kasevineeritehas on osa Metsä Woodi 2017.-2018. aasta 100 miljoni eurosest investeerimisprogrammist, mis avalikustati juunis 2016. Uus tehas loob Pärnusse umbes 200 uut töökohta.

Pärnu tehase tootmismahuks on planeeritud 50 000 kuupmeetrit kasevineeri aastas ning projektvõimsuse saavutab see 2019. aasta lõpuks.