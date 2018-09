Penosil jaotas 800 000 eurot dividende

Äripäev 02. september 2018, 15:47

Jaan Puusaag ja Jaanus Paeväli võtavad Penosil Eestist kahepeale kokku 800 000 euro jagu dividende.

Mullu tõusid märkimisväärselt Penosil Eesti turustatavate po?hitoodete sisendhinnad seoses muutustega toorainete maailmaturul. Siiski kasvatati konsolideeritud müügitulu 16%, kokku 16,7 miljoni euroni. Puhaskasumis tuli siiski veidi järgi anda: kui tunamullu oli see 822 000 eurot, siis mullune pluss jäi 661 000 euro kanti, selgub majandusaasta aruandest.

Puusaag ja Paeväli otsustasid võtta Penosil Eestist ka dividende, neist mõlemale laekub 400 000 eurot. Firma jaotamata kasumiks jääb pärast omanikutulu makset 1,9 miljonit eurot.

OÜ Penosil Eesti põhitegevusala on sanitaarseadmete ja muude ehitusmaterjalide hulgimüük Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja Rumeenias. Peamised müüdavad kaubamärgid on OÜ-le Krimelte kuuluv Penosil, mille esindajaks nimetatud regioonis ettevõte on, ning Tempsi.