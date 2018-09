Plokiahel ei ole vaid krüptoraha

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Virtuaalrahal ja selle aluseks oleval plokiahela tehnoloogial on potentsiaali hakata avaldama märkimisväärset mõju kommertstegevuse kõikides valdkondades, sh kaubandus- ja tööstussektoris, kirjutab Eversheds Sutherland Ots & Co partner Risto Rüütel.

Paraku on oluline osa selle tehnoloogiaga kaasnevast jäänud tagaplaanile ning kui räägitakse plokiahelast, siis tegelikult keskendutakse virtuaalrahale. Suuremat osa ühiskonnast virtuaalrahaga seonduvad teemad ei innusta, kuna küllaltki laialt on levinud arvamus, et raha emiteerimisega peaks siiski tegelema riik, mitte erasektor. Plokiahel ei peaks aga teemana piirnema üksnes diskussioonidega, kas traditsiooniline raha võiks olla asendatav millegi muuga või mitte.

Plokiahelal on terve rida atraktiivseid ja tarneahela juhtimise kontekstis potentsiaalselt väärtuslikke omadusi. Eriti ilmekalt avaldub see siis, kui plokiahelat rakendatakse koos teiste murranguliste tehnoloogiatega, nt asjade internetti ühendatud seadmete (IoT) ja masinõppega.

Plokiahela eelised