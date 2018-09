Aivar Rehe ainuke kommentaar: kõik toimus taanlaste teadmisel

Ainult tellijale

Äripäev 04. september 2018, 15:40

Danske rahapesu juhtumi värske uudise kontekstis avaldame Danske panga Eesti filiaali endise juhi ainsa kommentaari, mida ta oli nõus avaldama.

Eile kirjutas Financial Times, et Danske rahapesu on seni arvatust kardetavasti kordades suurem.

Sõltumatu juurdlus tuvastas, et Danske panga Eesti filiaali kaudu liikus ainuüksi 2013. aasta jooksul läbi ligi 30 miljardi dollari ulatuses Venemaalt ja mujalt endisest Nõukogude Liidust pärit raha. Tegemist on Danske panga enda tellitud raportiga, mille koostas konsultatsioonifirma Promontory Financial ning mille mustandiga sai Briti majandusleht Financial Times tutvuda.

Raporti järeldused tekitavad hulga küsimusi selle kohta, mida teadis toimuvast Danske juhtkond, millal sellest teada saadi ning kui suur hulk raha läbi väikese Eesti filiaali ikkagi liikus.