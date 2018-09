Eestit ähvardab energiatulevikus mahajääja roll

Ainult tellijale

Kuigi Eesti energiatulevikku näevad valdkonna suurkujud eri varjundites, on põhitoon siiski sama – muu maailmaga tuleb käia ühte jalga, kuigi seatud eesmärkide saavutamine võib osutuda vaevaliseks.

Teisipäeval Nordic Hotel Forumis toimunud energiakonverents tõi kokku Eesti energiatööstuse suurkujud. Ettevõtjaid esindas Alexela asepresident Marti Hääl, tuuleenergia valdkonda ettevõtja Andres Sõnajalg, akadeemikuid Tallinna Tehnikaülikooli professor Jarek Kurnitski ning avalikku sektorit Eesti Energia juht Hando Sutter ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Ando Leppiman.

Kõik osalejad olid ühel nõus ses osas, et muust maailmast ei saa Eesti oma energiaperspektiivides erineda. Hääle sõnul on Eesti energiatulevikku silmas pidades olulisim küsimus selles, missugust majandusmudelit me tahame, kuivõrd energiamajandust ei saa käsitleda asjast iseeneses. Ta kritiseeris dotatsioonipoliitikat ning leidis, et arengud eri valdkondades peaksid lähtuma siiski turu vajadustest ja dünaamikast. "Prooviks nii, et me jätame turu rahule seal, kus saab veel rahule jätta," ütles Hääl.

Kurnitski omakorda rõhutas, et energiamajanduse seisukohalt on oluline mõista, et ärisektori energia kogutarbimine kasvab. Kodumajapidamiste energiatarbimine on seevastu stabiilne või suisa vähenenud, sest ehitatakse energiasäästlikumaid maju ja renoveeritakse vanemaid elamuid.