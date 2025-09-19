Tagasi 19.09.25, 10:23 Margus Rink: lähme pikalt oodatud majanduskasvuga nüüd neljandale katsele Tänavune sügis on juba järjekorras neljas, kui ettevõtjad loodavad, et majandus saab endale korralikult jalad alla. “Võib-olla katse number neli õnnestub,” leiab kaubandus-tööstuskoja juhatuse värske aseesimees Margus Rink.

Margus Rink

Foto: Andras Kralla

“Kui kolm aastat ei ole õnnestunud, siis meil teist varianti ju ei ole ja tuleb see duubel neli teha,” ütles Rink Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Endine pangajuht leidis samuti, et positiivsemat tooni Eesti avalikkuses on hädasti vaja ning peaministrit tümitatakse tehtud otsuste eest ehk liigagi palju. Samas avab Rink intervjuus, miks Reformierakond on oma madala reitingu ära teeninud.

Käime üle eile avaldatud info riigieelarve kohta ja anname hinnangu, kuidas see kõik majandusele võib mõjuda.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Küsis Viivika Rõuk.