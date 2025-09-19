Tagasi 19.09.25, 11:35 Riigi IT-keskuse juht: IT-investeeringud pole praegu koht, kust kärpida Riigi IT-investeeringuid, eriti küberturvalisuse ja kriitilise taristu kaitse valdkonnas, peab praegu käsitlema kaitsekulutustena, mis aitavad vältida majanduslikku kahju ja avaliku usalduse kaotust, kirjutab Riigi IT Keskuse direktor Ergo Tars.

Foto: Erakogu

Ajal, mil majanduses pole just parim aeg ja avalik sektor otsib kärpekohti, on riigi kulud mõistagi teravdatud tähelepanu all. Samas ei ole riigi IT-investeeringud, eriti küberturvalisuse valdkonnas, praegu koht, kust raha kokku hoida.