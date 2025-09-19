Riigi IT-keskuse juht: IT-investeeringud pole praegu koht, kust kärpida
Riigi IT-investeeringuid, eriti küberturvalisuse ja kriitilise taristu kaitse valdkonnas, peab praegu käsitlema kaitsekulutustena, mis aitavad vältida majanduslikku kahju ja avaliku usalduse kaotust, kirjutab Riigi IT Keskuse direktor Ergo Tars.
“Peame IT-investeeringuid käsitlema kui kaitsekulutusi, mis tagavad riigi julgeoleku ja stabiilsuse,” kirjutab Riigi IT Keskuse direktor Ergo Tars.
Foto: Erakogu
Ajal, mil majanduses pole just parim aeg ja avalik sektor otsib kärpekohti, on riigi kulud mõistagi teravdatud tähelepanu all. Samas ei ole riigi IT-investeeringud, eriti küberturvalisuse valdkonnas, praegu koht, kust raha kokku hoida.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Sinu arvuti must monitor, millel võib ühel päeval seista kiri "maksa 5 miljonit, sul on aega 72 tundi ..." – tundub kauge ja võimatu hetkeni, kui see sinuga päriselt juhtub. Mida edasi teha, lahkab saade "Digitark äri".
Pilveteenustega seotud arveldamine võib tekitada omajagu peavalu. Crayon koondab Amazon Web Service’i (AWS) kulud ühele arvele, annab reaalajas ülevaate tegelikest kuludest ning aitab andmepõhiste soovitustega kulusid kontrolli all hoida. Klientide jaoks on tulemus vähem manuaalset tööd ja ebameeldivaid üllatusi ning rohkem kontrolli ja kokkuhoidu.