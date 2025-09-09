Crayon teeb keerulised AWS-i arved lihtsaks ja loogiliseks

“Majutusteenuste tarkvaraettevõte Godo lihtsustas Crayoni hallatud arveldusega oma AWS-i kulude haldamist ja hoidis kokku kuni 10%,” räägib Kuusk. “Selle tulemuseni jõuti ilma operatiivses tõhususes järeleandmisi tegemata.”

“Teiseks Tiketti, Soome piletimüügiplatvorm, kasutas Crayoni abi kõrge nõudlusega perioodidel,” selgitab Kuusk. “Konsolideeritud arved ja reaalajas kuluinfo andsid parema nähtavuse ja kontrolli, nii et tipphooaeg ei tähendanud enam tipparveid.”

Crayon on praktiline kiirtee ettevõtetele, kellel on mitu arveallikat (näiteks teenused ja Marketplace), vajadus osakonna või projekti täpsusega kuluülevaadete järele ja soov arved kiiresti ERP-i viia. “Me pakume meelerahu – kulud on kontrolli all ja otsused on andmepõhised,” ütleb Kuusk.

Üleminek on lihtne ja kiire

Crayonile üleminekut mõõdetakse tundides, mitte päevades ja nädalates. Esimese sammuna toimub 30-minutiline arutelu, mille raames kaardistatakse vajadused, kinnitatakse sobivus ning vastatakse kõigile küsimustele. Sellele järgneb alla tunni kestev ümberlülitus – Cloud Desk edastab juhised ja aitab kogu protsessi läbi viia ilma keskkonda ega õigusi ei muutmata.

Kohe pärast ümberlülitust saad täieliku ülevaate oma pilvekuludest. Arved, kasutusinfo ja trendid on kompaktselt ühes kohas ning vajadusel jaotatud osakondade, projektide või äriüksuste lõikes. Toimub ka ERP-integreerimine – Cloud-iQ kaudu liiguvad arved automaatselt sinu finantssüsteemi, vähendades manuaalset tööd ja vigade riski. Koheselt saad hakata kasutama intuitiivseid FinOps tööriistu, mis aitavad tuvastada anomaaliaid, kasutamata ressursse ning annavad kasulikke soovitusi.

“AWS-i kontod, IAM-kasutajate õigused ja kontroll liikmekontode üle jäävad täielikult alles,” kinnitab Kuusk. “Tegemist on üksnes administratiivse muudatusega, mis ei mõjuta töökoormust ega põhjusta katkestusi.”

Korduma kippuvad küsimused

Kas ma hakkan rohkem maksma?

Ei. Reeglina on hind võrreldes AWS-i pakutud hinnatasemega sama või soodsam.