  • ST
  • 09.09.25, 10:34

Crayon teeb keerulised AWS-i arved lihtsaks ja loogiliseks

Pilveteenustega seotud arveldamine võib tekitada omajagu peavalu. Crayon koondab Amazon Web Service’i (AWS) kulud ühele arvele, annab reaalajas ülevaate tegelikest kuludest ning aitab andmepõhiste soovitustega kulusid kontrolli all hoida. Klientide jaoks on tulemus vähem manuaalset tööd ja ebameeldivaid üllatusi ning rohkem kontrolli ja kokkuhoidu.
Crayoni pilvelahenduste konsultant Sander Kuusk
  • Crayoni pilvelahenduste konsultant Sander Kuusk
  • Foto: Crayon

Millist probleemi Crayon päriselt lahendab?

“Kliendid tulevad meie juurde selge murega: AWS-i arved on segased ja kulud võivad märkamatult kerkida ootamatult suureks,” selgitab Crayoni pilvelahenduste konsultant Sander Kuusk. “Crayon teeb arveldamise lihtsaks – saad ühe arve, selge ülevaate kuludest ja konkreetseid soovitusi, kuidas vähem maksta. Lisaks saad soodustusi ja personaalse toe, et sinu ettevõte saaks keskenduda kasvule, mitte arvetega tegelemisele,” lisab Kuusk.
Crayon aitab ettevõtetel säästa raha, kuid sujuvama arveldamisega tuleb kaasa ka muid hüvesid. “Kogemus näitab, et rahaline kokkuhoid võib olla kuni 30% – partneri tasemel hinnastamine AWS Marketplace’is, FinOpsi tööriistad ja kasutusandmetel põhinevad soovitused annavad kõige suurema efekti,” ütleb Kuusk. Vähem oluline ei ole ka efektiivsusele ja produktiivsusele kaasa aitav ajavõit. “IT ja finantstiimid ei pea Excelis käsitsi kulusid kokku noppima, mis teeb kuluarvestuse selgemaks ja lihtsamaks,” lisab Kuusk.

Kuidas ettevõtted Crayoniga võidavad?

Lisaks kümnetele ettevõtetele Eestis ja Baltikumis arveldab AWS-i läbi Crayoni täna üle 1400 kliendi üle kogu maailma. Kuusk nopib kliendiportfellist välja kaks näidet illustreerimaks, kuidas võit ettevõtetele on olnud kiire ja konkreetne.

Artikkel jätkub pärast reklaami

“Majutusteenuste tarkvaraettevõte Godo lihtsustas Crayoni hallatud arveldusega oma AWS-i kulude haldamist ja hoidis kokku kuni 10%,” räägib Kuusk. “Selle tulemuseni jõuti ilma operatiivses tõhususes järeleandmisi tegemata.”
“Teiseks Tiketti, Soome piletimüügiplatvorm, kasutas Crayoni abi kõrge nõudlusega perioodidel,” selgitab Kuusk. “Konsolideeritud arved ja reaalajas kuluinfo andsid parema nähtavuse ja kontrolli, nii et tipphooaeg ei tähendanud enam tipparveid.”
Crayon on praktiline kiirtee ettevõtetele, kellel on mitu arveallikat (näiteks teenused ja Marketplace), vajadus osakonna või projekti täpsusega kuluülevaadete järele ja soov arved kiiresti ERP-i viia. “Me pakume meelerahu – kulud on kontrolli all ja otsused on andmepõhised,” ütleb Kuusk.

Üleminek on lihtne ja kiire

Crayonile üleminekut mõõdetakse tundides, mitte päevades ja nädalates. Esimese sammuna toimub 30-minutiline arutelu, mille raames kaardistatakse vajadused, kinnitatakse sobivus ning vastatakse kõigile küsimustele. Sellele järgneb alla tunni kestev ümberlülitus – Cloud Desk edastab juhised ja aitab kogu protsessi läbi viia ilma keskkonda ega õigusi ei muutmata.
Kohe pärast ümberlülitust saad täieliku ülevaate oma pilvekuludest. Arved, kasutusinfo ja trendid on kompaktselt ühes kohas ning vajadusel jaotatud osakondade, projektide või äriüksuste lõikes. Toimub ka ERP-integreerimine – Cloud-iQ kaudu liiguvad arved automaatselt sinu finantssüsteemi, vähendades manuaalset tööd ja vigade riski. Koheselt saad hakata kasutama intuitiivseid FinOps tööriistu, mis aitavad tuvastada anomaaliaid, kasutamata ressursse ning annavad kasulikke soovitusi.
“AWS-i kontod, IAM-kasutajate õigused ja kontroll liikmekontode üle jäävad täielikult alles,” kinnitab Kuusk. “Tegemist on üksnes administratiivse muudatusega, mis ei mõjuta töökoormust ega põhjusta katkestusi.”

Korduma kippuvad küsimused

Kas ma hakkan rohkem maksma?
Ei. Reeglina on hind võrreldes AWS-i pakutud hinnatasemega sama või soodsam.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Seotud lood

