Hommikuprogrammis: mida õppida Rakvere streigist?

Äripäev 04. september 2018, 17:44

Kolmapäevane Äripäeva raadio hommikuprogramm keskendub jooksvate majandusuudiste kõrval klienditeeninduse paremaks tegemisele ja Rakvere Lihakombinaadi streigi järelmitele ettevõtjate jaoks.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Alates septembrist tuleb hakata Äriregistris deklareerima ettevõtete tegelikke kasusaajaid. Milliseid probleeme ja küsimusi on juba sellega seoses praktikas tekkinud? Millised on karistused, kui seda nõuet ei täideta? Kas rahapesu vastane võitlus ja sellega karmistuvad reeglid lähevad vastuollu andmekaitse põhimõtetega? Nendel teemadel arutlevad advokaadid Sten Veidebaum ja Maarja Pild. Saadet juhib Aivar Hundimägi.

Stuudios on uudistetoimetaja Liis Amor ja saatejuht Meelis Mandel.

Stuudiokülalised on Denim Dreami kaupluste keti teenindusprotsesside ülesehitaja, praegune teeninduskonsultant Elina Ojastu ning läbirääkimiste ekspert Georg Merilo.

13.00–14.00 "Delovõje ljudi". Külas on Eestis tegutsevate nn Big 4 audiitor- ja ärikonsultatsioonibüroode partnerite seas esimene naispartner Olesia Abramova, kes on Baltikumi juhtivamas ärikonsultatsiooni- ja audiitorbüroos EY töötanud 16 aastat. Olesia räägib töö spetsiifikast, võrdleb seda arstitööga ning räägib sellest, kuidas ta on kahe lapse kõrvalt teinud karjääri. Saatejuht Alyona Stadnik.

15.00–16.00 "Fookuses". 18. septembril toimub Äripäeva Akadeemia ja Sekretär.ee koostöös koolitus "Firmaürituste projektijuhtimine", mis õpetab edukalt ja stressivabalt meeldejäävat firmaüritust korraldama. Koolitust juhib Äripäeva arendusdirektor ja 15aastase koolitajakogemusega Mari Kõlli, kes räägib sellest ka stuudios. Saadet juhib Liis Amor.