TOP: personalifirmad lõid õitsele, aga palgad kukkusid

Äripäev 06. september 2018, 13:30

Tööpuudus on tööhõiveagentuurid ja ajutise tööjõu rendiga tegelevad ettevõtted õitsele löönud, kuid palgad on sektoris hoopis pisut langenud.

Ka sektori kogukasum on tõusnud uutesse kõrgustesse: aastatel 2014–2016 kasvas valimisse jäänud ettevõtete kasum 9–10%, aga nüüd lausa 44%. Viimase nelja aasta jooksul on sektori kogukäive kasvanud 29% ja kogukasum lausa 72% võrra.

Äripäeva küsitlus sektori ettevõtete juhtide seas näitas, et vähemalt pooled loodavad käivet järgmise aasta jooksul veel 10% võrra kasvatada.

Sektori suurim on Finesta Baltic OÜ, kelle ligi 13,7 miljoni euro suurune 2017. aasta käive ületas edetabeli järgmisi ettevõtteid kaks või rohkem kordi. Finesta Baltic moodustas sektori kogukäibest üle 7%. Üle 5 miljoni eurost käivet suutis näidata kokku seitse sektori ettevõtet.

Palgad hoopis langesid

Suure käibe ja kasumi kasvuga ei ole suutnud kuidagi sammu pidada sektori töötajate keskmine töötasu. Vastupidi, võrreldes varasema aastaga keskmine brutokuupalk isegi kukkus 1% võrra, samas kui Eesti keskmine tõusis 6,5% võrra. Sektori ettevõtete keskmine brutokuupalk oli 1216 ­eurot ning see üsna sarnane Eesti keskmisega.

Kõige paremat palka tööjõu vahendamise sektoris maksis Executive Search Baltics OÜ, kus keskmine kuine brutopalk oli 3476 eurot ning võrreldes varasemaga kasvas see kolmandiku võrra. Teisel kohal oli CV-Online Estonia OÜ (2686 eurot).

Äripäeva tehtud juhtide küsitlusest selgus, et töötajate palka plaanib lähima aasta jooksul tõsta kolmveerand ettevõtetest, kusjuures 25% juhtidest plaanib palgatõusu vähemalt 10% võrra. Ettevõtjad on altid ka uut tööjõudu juurde palkama – sellele küsimusele vastas positiivselt 75% kõigist küsitletutest.

Samas leidsid juhid, et tööjõudu ei ole isegi personalifirmadel lihtne leida – puudust on nii kvalifitseeritud tööjõust kui ka lihtsamaid töid tegevatest inimestest. Finesta Baltic OÜ juhatuse liige Heikki Mäki ütles, et töötajate puudus on seadnud küsimärgi alla paljude ettevõtete kasvupotentsiaali ja konkurentsivõime.

Valitseb ebavõrdsus

Lahendus võiks Mäki hinnangul olla võõrtööjõu palkamine, kuid praegu peab ettevõte arvestama, et kolmandatest riikidest tööle tulnule tuleb maksta Eesti keskmist palka.

“Ent kui Eesti elanikest vaid kolmandik teenib keskmist tasu, ei ole säärane nõue loogiline. Olukorda parandaks võrdse kohtlemise põhimõte, mille puhul nii Eesti kui ka välistööjõu tasustamine toimuks ühtsetel alustel. Hetkel kehtiva seaduse kohaselt makstakse välistööjõule rohkem kui kohalikule töötajale samal ametikohal. Selline olukord tekitab ettevõtjates kiusatuse alternatiivide leidmiseks, mistõttu otsitakse võimalusi võõrtöölisi ebaseaduslikult tööle võtta,” nentis ta.