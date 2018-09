Eesti idu kaasas üle 50 miljoni euro

Ainult tellijale

Portrait of Norris Koppel - CEO of Monese

Eesti juurtega idufirma Monese kaasas 60 miljonit dollarit (51,6 miljonit eurot), et panustada kasvu ja rahvusvahelisse laienemisse, teatas ettevõte.

Investeeringut juhtis Kinnevik ja selles osalesid PayPal, International Airlines Group, Augmentum ning olemasolevad investorid, seisis pressiteates. Ettevõtte loomisest alates on nüüd kokku kaasatud 76 miljonit dollarit.

Investeeringut kasutatakse tootearenduseks ja rahvusvaheliseks laienemiseks. Näiteks kavatseb ettevõte aasta lõpuks palgata 100 uut töötajat olemasolevatesse kontoritesse Suurbritannias ja Eestis ning ka uude kontorisse Portugalis. Kõige rohek uusi töötajaid tuleb Tallinna kontorisse nii arendus-, turundus- ja tootemeeskondades kui ka klienditeeninduses, finantsjuhtimise- ja regulatiivse järelevalve meeskondades.

Monese asutaja ja tegevjuht Norris Koppel ütles pressiteates, et investeering võimaldab neil jätkata liikumist eesmärgi poole, milleks on olla kõigile kättesaadav globaalne finantsplatvorm ja tagada suuremale hulgale inimestele ligipääs uue põlvkonna mobiilsetele pangandusteenustele. "Moneses on praegu põnevad ajad ja lähitulevikus anname teada paljudest uudsetest innovatiivsetest toote täiendustest," ütles ta.