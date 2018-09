Taxify tuli välja uue brändi ja ärisuunaga

Täna käivitab Taxify elektriliste tõukerataste jagamise teenuse Pariisis, tutvustades selleks loodud alambrändi Bolt, teatas ettevõte. Hiljuti on ka Uber teatanud, et plaanib tulevikus lühisõitudel keskenduda autojagamise asemel hoopis rolleritele ja jalgratastele.

“Taxify kasutajate arv on kasvanud üle maailma 15 miljoni inimeseni peamiselt seetõttu, et pöörame igas piirkonnas eraldi tähelepanu sellele, kuidas kohalikud tingimused liikumist mõjutavad. Ei ole lahendusi, mis toimivad ühtmoodi igal pool. Pigem tuleb vaadata linna või isegi linnaosa eraldi ning teha selgeks, kuidas ja kuhu inimesed liiguvad. Siis on võimalik ka nende teekonda tehnoloogia abil lihtsamaks ja kiiremaks muuta,” ütles Taxify asutaja ja tegevjuht Markus Villig.

Villigu sõnul on iga viies Taxifyga tehtud sõit lühem kui kolm kilomeetrit. "Seda vahemaad ei pea läbima kaks tonni kaaluvas autos. Kerge ja säästlik elektriline tõukeratas on selleks palju parem vahend. Kuna toome sõiduteenuse ja tõukerattad ühele platvormile kokku, saavad senised kliendid edaspidi valida, milline vahend parajasti sobivaim on. Kindlasti on ka neid, kes seeläbi esimest korda meie platvormini jõuavad,” lisas Villig.

Rohelised Bolt tõukerattad on varustatud GPS-süsteemiga, mis kuvab rakenduses vabade tõukerataste asukohta ja jälgib sõidu marsruuti. Sõiduhind Pariisis on 15 senti kasutusminuti kohta, miinimumtasuga üks euro sõidu kohta (kümneminutiline sõit maksab keskmiselt 2,50). Teenuse kasutamiseks tuleb telefoniga skaneerida rattal nähtav QR-kood. Sihtkohta jõudes võib jätta tõukeratta tänavale, kust need Taxify poolt laadimiseks ning vajalikuks hoolduseks kokku kogutakse.

Uberil on sama plaan

Augustis teatas ka Uberi juht Dara Khosrowshahi, et ettevõte plaanib tulevikus lühisõitudel keskenduda autojagamise asemel hoopis rolleritele ja jalgratastele, vahendavad BBC ja Financial Times. „Tipptunni ajal on väga ebaefektiivne, kui tonn metalli veab ühte inimest kümme kvartalit,“ ütles ta. „Lühikeses plaanis pole see meie jaoks finantsilises mõttes muidugi võit, aga pikas plaanis me usume, et see on see, kuhu me suunduda soovime,“ arutles Khosrowshahi. Uberi uus plaan tähendab seda, et pikemate sõitude jaoks saavad kliendid kasutada taksoteenust, lühema marsruudi saaks läbida aga kondimootoriga.

Uber on viimasel aastal suunanud päris palju raha rattafirmadesse. Uberi elektrilised jalgrattad Jump vuravad ringi kaheksas USA linnas ning on jõudmas õige pea ka Saksamaa pealinna Berliini. Ühtlasi on Uber käed löönud rollerifirmaga Lime.

Khosrowshahi nõustub, et ilmselt teenib Uber rattaäriga oluliselt vähem kui autoga ehk sama sõit jalgrattaga maksab vähem. Teisalt võivad inimesed hakata ratast kasutama pikemalt, mis annab põhjuse eeldada, et rahalises mõttes teeks see sama välja. Niisuguseid arenguid on Uber näinud juba San Franciscos.

Uberi juht ütles, et esiti võib tunduda, et Uberi juhid saavad jalgrattapoliitika tõttu löögi. Teisalt märkis ta, et kui Uberi juhid hakkavad tegema pikemaid sõite, tähendab see omakorda ka rohkem raha.