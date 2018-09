TransferWise'i tulu kasvas 75% ja ettevõte on teist aastat järjest kasumis

Äripäev 10. september 2018, 12:13

Eelmisel majandusaastal kasvas TransferWise'i aastatulu rohkem kui 75%, jõudes 117 miljoni Inglise naelani, kasum küündis aga 6,2 miljoni Inglise naelani.

TransferWise'i tegevjuhi ja kaasasutaja Kristo Käärmanni sõnul on see ettevõtte jaoks olnud murranguline aasta: “Nüüdseks oleme tõestanud, et finantstehnoloogia võib pakkuda tarbijatele suurepärast kogemust madala hinnaga, luues samas tugeva ja kasumliku ettevõtte, mida saab pikas perspektiivis usaldada. Sel teekonnal on olnud väga tähtis samm vanade ja uute pankade kaasamine.”