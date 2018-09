Heitmekvootidest on oodata ülelaekumist

Ainult tellijale

Heitmekvootide hind lööb tänavu rekordeid ja on nii mõnegi ettevõtte tootmise omajagu kallimaks teinud, kuid selle arvelt on loodetavasti oodata ka keskkonnaprojektide pikemaajalist rahastamist.

„Praegu on ühiku hind ligikaudu 20 eurot tonni kohta ja aasta lõpuni on veel müüa ligikaudu 3 miljonit ühikut. Kui ühiku hind jääb püsima tänase taseme juurde, on eeldatavasti oodata ülelaekumist,“ ütles keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Getlyn Denks.

Aasta algusest on müüdud juba pealt 6 miljoni ühiku, mille eest on laekunud peaaegu 80 miljonit eurot, keskmine ühiku hind on olnud ligikaudu 13 eurot tonni kohta. Kui hinnad aasta lõpuks ei lange, laekuks ühtekokku 140 miljoni euro ringis. Viimastel aastatel on CO2-kvootide hind kõikunud 5 ja 10 euro vahel.