Tipp-pankur: Venemaa ja Hiina suhted soojenevad

Äripäev 11. september 2018, 15:08

Hiina Rahvapanga endine juht Zhou Xiaochuan ütles CNBCle, et USA kehtestatud tariid aitavad Venemaal ja Hiinal teineteisele veelgi enam läheneda.

Hiina president Xi Jinping saabus täna Vladivostokis toimuvale majandusfoorumile Eastern Economic Forum. Varem pole Xi sel üritusel osalenud. Xi kohtub foorumil ka Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, et tugevdada kahe riigi vahelisi suhteid. See oleks Xile ja Putinile tänavu juba kolmas kohtumine.

„Majanduslikust ja finantssektori seisukohast vaadates tahaksime, et meil oleks USAga normaalne suhe,“ ütles ta. Zhou jätkas, et kui tariifid Hiinat pitsitama hakkavad, võib riik hakata vaatama muudele turgudele eesmärgiga oma kaubandus ja ärisuhted mitmekesisena hoida.

Zhou ütles Putini ja Xi kohtumise kohta, et kaks riiki on alati hästi läbi saanud. „Hiina ja Venemaa on olnud alati heades suhetes. Hiina impordib Venemaalt suure koguse naftat ja gaasi, mistõttu on majandussuhted teineteisele väga olulised,“ jätkas ta.

Ühtlasi teatati täna, et Venemaa ja Hiina ettevõtetest koosnev grupp plaanib teha 73 ühisprojekti, mille kogumaksumus ulatub üle 100 miljardi dollarini.