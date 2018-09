Ainult tellijale

Investor Raivo Hein ütles Blackstone'i Luminori enamusosaluse ostu uudist kommenteerides, et Blackstone on investeerimiskapitalistid, kes ostavad, et hiljem parema hinnaga müüa.

„Blackstone ei ole mingi klassikaline pankurite pesa, vaid ikka investeerimispankurite,“ tõdes Raivo Hein. Ta märkis, et tavaliselt proovitakse selliste ostude puhul vara veelgi paremaks ja tulusamaks muuta, et tulevikus parema hinnaga maha müüa. „Eks Blackstone'i aktsionärid on täpselt samasugused pragmaatilised äriinimesed nagu kõik ülejäänudki, kes siin ilmas äri teevad. Ja ma arvan, et nad leidsid, et see on hea koht sisenemiseks ja hea koht arenguks, nii et võib-olla ostavad isegi üht-teist veel mujalt siit regioonist kokku.“ Heina hinnangul jääb Blackstone Luminori seniks, kuni tuleb hea pakkumine ja aktsionärid on rahul selle hinnaga, mis nad järgmise tehinguga saavad. Tema sõnul võiks Blackstone olla hea näide teistele välisinvestoritele, kes veel kahtlevad, kas tasub siia investeerida. Võrdleb Olympicuga