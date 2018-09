Nordea: müük aitab keskenduda Põhjamaadele

Äripäev 13. september 2018, 08:41

Nordea teatas, et müük on kooskõlas kontserni plaaniga keskenduda Põhjamaade turule ja see jätkab nende viimaste aegade ostude-müükide liini.

Järgmise aasta esimeses kvartalis ostab Nordea Gjensidige Banki Norras. „Müük on loomulik samm pärast seda kui Luminor 2017. Aastal loodi. Nordea ja DNB rajasid piirkonna suuruselt kolmanda panga, mis seisis kindlalt omil jalul. Luminori müügi järel saame varasemast tugevamalt keskenduda oma Põhjamaade põhiturule ja suudame investeerida neisse lähiaastatel,“ ütles Nordea Personal Bankingi juht Topi Manner. Tehing eeldab kohalike ametivõimude heakskiitu ja võib teoks saada järgmise aasta esimeses pooles.