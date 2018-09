Realo: Taxify tankla ei saa teistest odavamat kütust pakkuda

Ainult tellijale

Circle K peadirektor Kai Realo sõnul paistab Taxify teade oma tankla avamisest olevat turundusnüke, kuna tanklat omab ja opereerib ehk kütust müüb seal Olerex ning teenindatakse peamiselt Taxify enda juhte. Samuti ei usu Realo, et tanklas saaks kütus olla soodsam kui mujal.

Taxify väidet, et konkurentsi element lükatakse uue tankla puhul hinnastamisest välja, ei saa Realo hinnangul võtta tõsiselt. "Vabas turumajanduses ei saa konkurente välja lülitada, sest nad on olemas ja reageerivad samal turul tegutsevale konkureerivale ettevõttele igal juhul, sõltumata selle suurusest, asukohast või kaubamärgist. Kütuse hind sõltub alati üleilmsest toote hinnast, riiklikest maksudest ja kohapealsest konkurentsist. Eesti turg on Euroopas üks konkurentsitihedamaid ning kütusemüügi marginaalid seetõttu pea olematud," märkis Realo.

Seega peaks kliendid tema hinnangul suhtuma soodsaima hinna lubadusse ettevaatlikult – kui üksik automaatjaam mingeid hinnamuudatusi teeb, reageerivad sellele kohe ka teised kütusemüüjad ning lubadus kaotab piirkonnas kehtivuse. "Nii juhtus ka täna hommikul, kus kõik suuremad kütusemüüjad, välja arvatud Olerex ise, oma müügihindu Tallinnas langetasid ning seda isegi madalamale tasemele kui Taxify," toonitas Realo.

Olerex kannab ise kulud

"Taxify ütleb, et nemad selles automaatjaamas mootorikütuselt ei plaani kasumit teenida, vaid nende sissetulek tuleb vedamisteenuselt. Samas ka selles jaamas tuleb kellelgi seda korras hoida, sinna tuleb kütust vedada, seal tuleb seadmeid hooldada ja kaasajastada ehk kuskilt ja millegi arvel peab selleks vajalik investeering tulema. Ja kuna seda tanklat ei oma ega opereeri Taxify, siis antud juhul kannab need kulud Olerex," märkis ta.

Realo hinnangul on kütuse hind tanklates niivõrd sarnane, et kliendid teevad valiku pigem muude kriteeriumite alusel. "Klient tuleb hea asukohaga teenindusjaama, kus talle pakutakse läbipaistva ja ausa tarneahelaga kütust, mille päritolus ja kvaliteedis võib ta alati kindel olla. Kuivõrd jätkusuutlik selline virtuaaloperaatori teema mootorikütuste jaemüügiturul on, seda on hetkel keeruline hinnata. Mobiilside valdkonnas elati see etapp läbi üle kümne aasta tagasi ja see jäi vaid umbes aasta kestnud projektiks. Ka hinnatundlikud kliendid on tavapärased tarbijad, kõigi oma ootuste ja vajadustega ning ka neid tuleb teenindada parima võimaliku kvaliteediga," sõnas Circle K peadirektor.