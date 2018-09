Ainult tellijale

Kunda sadama müüja: praegu saab mõistliku hinna

Jaanus Vogelberg 14. september 2018, 14:17

Meelis Einstein https://www.aripaev.ee/storyimage/ea/20180914/NEWS/180919760/AR/0/AR-180919760.jpg

Ainult tellijale

Kunda Nordic Tsement AS müüb Kunda sadama Baltic Maritime Logistics Groupile, tehingu taga on soov keskenduda põhiärile ja ka see, et praegu on müügiks hea aeg.

Müügihinda kumbki pool ei avalda. "Plaanisime seda juba eelmisest aastast. Grupi strateegia on keskenduda põhitegevusele ja muudest asjadest sammhaaval välja tulla siis, kui turg on hea ja saab mõistlikku hinda," sõnas Kunda Nordic Tsemendi juht Meelis Einstein. Tema sõnul otsustatakse tehingust saadud raha kasutamine omaniku HeidelbergCement Groupi tasandil. Tsemendifirmal läheb tema sõnul üldiselt hästi, mahtude suurenemist oodatakse Rail Balticult. "Meil on tootmisvõimsust mitme Eesti jagu. Praegu on suur ehitusmaht Kredexi meetmega seotud majade renoveerimine, kuhu tsementi ja betooni väga palju müüa ei saa. Aga kui Rail Baltic algab, siis on vaja just betooni ja killustikku," märkis ta. BMLG tütarfirma Kunda Sadam juhatuse liikme Daimar Truija sõnul on tehing veel nii uus, et plaanidest on vara rääkida. "See on nii värske tehing, pole veel lõpulegi viidud. Konkreetseid plaane pole veel paika pandud, hakkame seda alles aasta lõpus arutama," sõnas ta.