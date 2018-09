Paide ettevõtja: Soomes on aeg küps gaasipedaalile vajutada

Loomulikult on firma arendamiseks raha vaja ja oleme ka võtnud laenu. Praegu laenukohustusi ei ole. Ma ei ole isegi autosid liisingusse võtnud, kõik firma 17 autot on välja ostetud. Olen püüdnud kõik vajamineva soetada omavahendite eest. Ja ma ei investeeri kunagi üle, investeerin vaid mingi kindla osa kasumist.

Laenuleib ja laastutuli ei kesta kaua. Nii ütles juba Ülesoo vanaperemees oma pojale Oskar Lutsu raamatus „Suvi“, kui noor Toots tegi isaga juttu järjekordsest rahalaenamisest. Vanamees kartis, et üha juurde laenates läheb koht viimati haamri alla. Mina olen püüdnud laenudeta elada nii palju kui võimalik. Ma ei tea, miks mul selline põhimõte on. Võib-olla on mul kartus, et kui midagi juhtub, siis pole mul enam midagi. Olen selline roti-tüüpi inimene ja võib-olla tänu sellele elas ettevõte masu üle.

Paindlik alltöövõtja

Tanel Kuusmaa, ASi Nordecon KVVK osakonna juhataja (osakond tegeleb kütte-, vee-, ventilatsiooni- ja kanalisatsioonisüsteemidega)

Sujuv koostöö ASiga Comfort AE on kestnud üle viie aasta. Koostöö algas ilmselt tänu sellele, et tundsin nende ehitusjuhti Maido Roosimetsa juba varsemast ajast. Läbisaamine Comfort AE inimestega on hea, lepingulised läbirääkimised sujuvad, kokkulepped peavad ja töö on nad alati õigel ajal ära teinud. Oluline on rõhutada nende paindlikkust. Ehitusobjektidel tekib aeg-ajalt töö käigus ikka väikeseid muudatusi, mida ei oska ette aimata. Tuleb kohapeal teha kiireid otsuseid, kokkulepped Comforti meestega on alati sõlmitavad, nad ei tekita vastuseisu.

Comfort AE tegevjuhti Enno Rõõsi tunnen ametialaselt, peretuttavad me ei ole. Lepingulised läbirääkimised peame Ennoga, ta on hea suhtleja, ta oskab teist poolt kuulata ning mõtleb kogu aeg kaasa. Ta on kompromissialdis, ka see on teatud olukordades väga oluline.