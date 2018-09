Kui palju spioonid teenivad?

Ana Montes

USA kaitseluurekeskuse kunagine vanemanalüütik Ana Montes mõisteti 2002. aastal süüdi spionaažis Kuuba heaks. Naine pandi 25 aastaks vangi. CNN kirjutab, et Kuuba ei maksnud Montesele tema töö eest.

Robert Hanssen

Endine FBI agent, kes töötas Nõukogude Liidu ja hiljem Venemaa heaks aastatel 1979-2001. USA justiitsministeerium on öelnud, et tegu on ilmselt ühe suurema luurekatastroofiga USA ajaloos. Hanssenile määrati 15-kordne eluaegne vanglakaristus.

Tema tabamiseks tuli mängida topeltmängu. FBI maksis KGB agendile 7 miljonit dollarit, et too annaks üle faili, millest sai sõrmejälgede ning hääleanalüüsi abil välja selgitada, et andmeid on lekitanud Hanssen.

Mees peeti kinni 2001. aastal tema Virginia osariigis asuvas kodus ning teda süüdistati USA luuredokumentide müügis Nõukogude Liidule ja selle õigusjärglasele Vene Föderatsioonile. Süüdistuse järgi teenis Hanssen dokumentide müügist 1,4 miljonit USA dollarit, samuti anti talle tema töö eest teemante.