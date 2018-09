Eestis kasvav krüptoidu pistab rinda Apple’i ja Google’iga

Mängude arendajad ei ole rahul suure vaheltkasuga, mida võtavad näiteks Google'i ja Apple’i äpipoed müüdud mängude pealt - enamasti on see 30 protsendi ringis. Tallinnas asuv Ultra lubab võtta poole vähem, 15 protsenti, ning pakkuda omalt poolt erinevaid boonuseid või viise, kuidas platvormil raha teenida.

Ultra on tabanud arendajate valupunkti. Hiljuti otsustas näiteks maailmakuulsa mängu Fortnite looja Epic Games Inc., et ei vaja enam oma toote müümiseks Google’i äpipoodi, mis võtab 30 protsenti tulust endale. Epic otsustas ise oma mänge müüma hakata. Apple’i platvormil on mäng veel siiski alles.

Sadade miljarditega äri

Arvatavasti tõuseb üle maailma müüdud mobiili- ja arvutimängude kogukäive sel aastal ligi 138 miljardi dollarini. 2021. aastal ületab see 180 miljardit dollarit.

Praegu müüakse valdav osa mängudest veebiplatvormidel, millest üks popimaid on 15 aastat tagasi loodud platvorm Steam, mis teenib aastas umbes 4,3 miljardit dollarit müügitulu. Mängude arendajad pole ammu olukorraga rahul. 2011. aastal tuli oma platvormiga (Origin) välja Electronic Arts Inc. Microsoft meelitab kliente ostma enda poest, näiteks laseb sealt mängu alla laadida palju varem, kui see mujal kättesaadavaks tehakse.

Eestis tegutsev Ultra leiab kasu plokiahelast

Tallinnas ja Pariisis asuvate kontoritega Ultra on üks idufirmadest, mis loodab mänguarendajate pahameelest kasu saada, pakkudes väiksemaid tasusid ja kasutades uuemat tehnoloogiat. Ettevõttesse on kogunenud muljetavaldav hulk maailma tasemel mängutööstuse kogemusega juhte-nõuandjaid. Nad kavatsevad kasutada maksete töötlemiseks plokiahela-tehnoloogiat, lisaks pakkuda neid kasutavatele mängutitele oma token’eid. Uusi münte saab selle eest, kui tood uusi kasutajaid.

Ultra eesotsas on näiteks Ritchie Corpus, kes varem töötas Advanced Micro Devices Inc.is ning Allen Foo, kes on kaua olnud Microsoftis ja mängutarkvaraettevõttes Unity Technologies, tõi Bloomberg esile.

Alustuseks tahab Ultra platvormil pakkuda kuskil 150-200 mängu vahel. Praegu kogub ettevõte veel raha, erainvestoritelt on juba kaasatud umbes 10 miljonit dollarit, ütles Bloombergile asjaga kursis olev anonüümseks jääda soovinud isik.

Skeptikud kahtlevad, kas Ultra-sugused uued tulijad jõuavad vajaliku hulga klientideni. Google’i ja Apple’i kaitsekõne on sarnane: me pakume ligipääsu rohkem kui 150 riigile, meil on tehniline tugi, me pakume sissevaadet kasutajate käitumisse, ja nende eeliste eest võib 30 protsenti küsida küll.