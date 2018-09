Kuidas maailm 2020. aastaks kriisi jõuab

Ainult tellijale

Äripäev 17. september 2018, 16:04

Ainult tellijale

Kuigi maailmamajandus hoiab veel kasvujoont, ootab paratamatult ees õhu välja laskmise aeg. 2020. aastaks on mängunupud malelaual seatud nii, et käes on aeg majanduslanguseks.

Esimene põhjus on fiskaalpoliitika, mis surub USA majanduse kasvutempo praegu üle 2%. See ei ole jätkusuutlik. Aastal 2020 lõpeb USA majanduse stimuleerimine ja usutavasti kukub majanduskasv üle 3% tasemelt veidi alla 2%.

Kümme aastat pärast Lehman Brothersi kokku kukkumist on möödunule huvitav tagasi vaadata, kuid sellest tähtsam on küsida, mis toob järgmise ülemaailmse majanduslanguse ning kriisi ja millal. Tõenäoliselt kasvab maailmamajandus ka järgmisel aastal, aga 2020. aastaks on tingimused küpsed majanduskriisiks. Julgust seda väita annab kümme põhjust.

Teiseks, kuna stiimulid olid halvasti ajastatud, on USA majandus nüüd üle kuumenemas ja inflatsioon sihiks seatust kõrgem. USA Föderaalreserv jätkab seetõttu intressimäära tõstmist, mis praeguselt 2 protsendilt tõuseb 2020. aastaks vähemalt 3,5 protsendini. See omakorda tõukab tagant nii lühi- kui pikaajaliste laenude intresse ning USA dollari kurssi.

Inflatsioon kerkib ka teistes tähtsate majandustega riikides, kallinev nafta lisab omakorda survet. See tähendab, et teisedki suuremad keskpangad järgivad Föderaalreservi eeskuju ja normaliseerivad rahapoliitikat. See vähendab globaalset likviidsust ja suurendab survet intressimääradele.

Kolmandaks kakleb Donald Trumpi valitsus kaubandusepoliitika pärast Hiina, Euroopa, Mehhiko, Kanada ja teiste riikidega. Päris kindlasti kaubandussõda eskaleerub ja see tähendab väiksemat kasvu ning suuremat inflatsiooni.

Neljandaks toetab USA majanduspoliitika stagflatsioonilist survet – kõrget inflatsiooni samaaegselt madala majanduskasvu ja tarbijanõudlusega, – mis paneb föderaalreservi veelgi intressimäära tõstma.

Valitsus piirab sissetulevaid ja väljapoole suunatud investeeringuid ja tehnosiiret. Tarneahelad lüüakse sassi. Piiratakse immigratsiooni, mis oleks aga kasvuks vajalik, arvestades USA elanikkonna vananemist. Vähenevad investeeringuid rohemajandusse.

Viiendaks kuivab majanduskasv kokku ka mujal maailmas, seda enam, et teised riigid peavad astuma samme USA protektsionismi vastu. Hiina peab vähendama oma ülemäärast tootmist, muidu on raske maandumine kindel. Juba praegu nõrgemad majandused tunnevad USA protektsionismi ja finantstingimuste karmistamist niikuinii.

Kuuendaks on selge ka Euroopa aeglasem kasv, kuna karmistub rahapoliitika ja tekivad tõrked kaubanduses. Veelgi enam, populistlike parteide võimuletulek (nt Itaalias) võib tekitada probleeme euroala võlakoormusega. Täiesti lahendamata on nõiaring liikmesriikide valitsuste ja nende võlakirju hoidva pangandussektori vahel, mis võimendab lõpule viimata rahaliidu ja ebaadekvaatse riskide jaotuse põhiprobleeme. Sellistes tingimustes võib muutus maailma majanduskasvu kursil panna nii Itaaliat kui teisi riike euroalast lahkuma.

Seitsmendaks on USA ja tegelikult kogu maailma aktsiaturg vahtu täis. USAs on P/E suhe 50% kõrgem kui ajalooline keskmine, ettevõtted on ülehinnatud. Valitsuste võlakirjad on liiga kallid, arvestades nende madalat tootlikkust ning negatiivset tulemit võlakirjade pikkuse pealt. Ka suurema tootlikkusega krediit on muutunud nüüd kalliks, sest USA ärisektori võlakoormus on jõudnud ajalooliselt kõrgeimale tasemele.

Nii äri- kui ka elamukinnisvara on paljudes maailma paikades liialt kallis. Areneva majandusega riikide aktsia-, tooraine- ja püsitulutoodete hindade korrektsioon jätkub üleilmse tormi kartuses ning kui ettepoole vaatavad investorid hakkavad valmistuma kasvu aeglustumisel 2020. aastal, siis hakkavad turud riskantsemate varade hindu alla hindama juba 2019. aastal.

Kaheksandaks kasvab korrektsiooni käigus alalikviidsuse oht ning kiirmüügid muutuvad järsemaks. Maaklerid pakuvad järjest vähem turu tegemist ja teisi sarnaseid teenuseid. Kiir- ja algoritmide juhitud kauplemine tõstab äkiliste turukriiside riski ning püsituluinstrumendid keskenduvad börsil kaubeldavatele avatud fondidele ning võlakirjafondidele. Kui algab riskantsematest varadest põgenemine, siis ei areneva majandusega turgudel ega arenenud maailma suurte dollarites võetud kohustustega finantssektoril ole enam ligipääsu föderaalreservile kui viimase võimaluse laenajale. Kuna inflatsioon on tõusuteel ning rahapoliitika normaliseerimine käimas, siis ei saa enam loota kaitsemehhanismidele, mida keskpangad pakkusid kriisijärgsetel aastatel.

Üheksandaks: Trump ründas juba Föderaalreservi juba siis, kui kasvumäär oli 4%. Mõelge, mida ta teeb 2020. aasta valimise ajal, kui kasv on arvatavasti kukkunud 1% peale ja töökohti hakkab kaduma.

Kuna Donald Trump on juba Hiinaga kaubandussõda alustanud ja ei julgeks Põhja-Koreaga sõda üles kiskuda, jääb hea sihtmärgina üle Iraan. Selle riigiga sõjalise konflikti esile kutsumine tooks kaasa geopoliitilise šoki ja lükkaks nafta hinna lakke. Pole vaja öelda, et see muudaks ülemaailmse majanduslanguse veel rängemaks.

Kümnendaks, kui kõik eeltoodud asjad tõeks saavad, pole poliitikutel vahendeid, kuidas kriisi ohjata. Stiimulite ruumi piirab juba suur riigivõlg. Vähemtüüpiliste rahapoliitiliste meetmete kasutamist takistavad ülepaisutatud bilansimahud ja puudub ka ruum intressimäärade vähendamiseks. Finantssektori ettevõtete päästmine ei ole mõeldav riikides, kus tõusmas populistlike jõudude toetus või kus valitsuste võlakoormus seda ei luba.

Eriti just USAs on seadusandja pidevalt piiranud Föderaalreservi võimalusi likviidsuse pakkumiseks nii finantssektorivälistele ettevõtetele kui välisriikide finantssektori asutuste dollaris emiteeritud kohustustele.

Euroopas muudab populistlike parteide pealetõus raskemaks Euroopa Liidu tasemel reforme läbi suruda või luua mingisugused uued ühised institutsioonid, mis suudaks kriisi vastu tõhusalt võidelda.

Erinevalt 2008. aastast, mil valitsustel olid vabalanguse vältimiseks olemas vajalikud tööriistad, on sel korral poliitikakujundajatel käed selja taha kinni seotud, samas kui võlatase on kõrgem kui eelmise kriisi eel. Seega võib uus kriis olla veel raskem ja pikem, kui oli eelmine.

Artikkel on tõlgitud Project Syndicate'ist.