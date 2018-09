Reformierakond toetab tasuta kõrghariduse kaotamist

Ainult tellijale

Äripäev 18. september 2018, 13:31

Ainult tellijale

Tööandjate keskliidu manifest on hea lähtealus valimisprogrammi lihvimisel ning Reformierakonna hinnangul tasub kaaluda tasuta kõrghariduse lõpetamist.

„Kõrghariduse rahastamine vajab muutmist, kuid see peab toimuma viisil, mis tagab, et andekatel noortel ei jääks kõrgharidus omandamata. Ülikoolidele tuleb anda õigus küsida õppetasu, seda siis ka eestikeelse õppe puhul," kommenteeris endine haridusminister Maris Lauri.

"Loomulikult kaasneb sellega vajadus reformida praegust õppelaenude süsteemi. Samavõrd loomulik on seegi, et eksisteerivad ka stipendiumid. Kui inimene on valmis oma hariduse saamise nimel maksma, siis seda ei tohiks takistada, eriti juhul, kui alternatiiviks on see, et haridus jäetakse omandamata," lisas ta.

Teisipäeval avaldatud tööandjate keskliidu manifestis teatas liit, et kordab oma nelja aasta tagust ettepanekut: kehtestada tasuta kõrghariduse asemel tasuline kõrgharidus, mida õppija rahastab õppelaenu kaudu. Kui õppija lõpetab õpingud ettenähtud aja jooksul edukalt, kustutab riik õppelaenu, seisab manifestis.