Saarte kaubaveod on hüppeliselt suurenenud

Äripäev 18. september 2018, 14:34

Suursaarte ja mandri vahelist parvlaevaliiklust teenindav TS Laevad vedas sel aastal kaheksa kuuga Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa liinil 166 900 veokit, mida on 14 protsenti enam kui mullu samal ajal.

„See aasta on igati rekordiline olnud – seda nii reisijate arvu kui ka kaubavedude poolest. Eriti tugevat ja järjepidevat kasvu on näidanud Hiiumaa liin,“ ütles TS Laevade juhatuse esimees Jaak Kaabel.

Tallinna Sadama tütarettevõte TS Laevad teatas, et Rohuküla-Heltermaa liinil veeti 43 300 veokit ja haagist, mida on 25 protsenti rohkem kui mullu samal perioodil. Augustis kasvasid kaubaveod Hiiumaa ja mandri vahel 39 protsenti, 7600 veoki ja haagiseni. „Kui laoks Tiiu ja Leigeri ainult veokeid täis, saaks öelda, et iga kolmas reis Hiiumaa liinil on olnud ainult kaubaveoks,” lisas Kaabel.

Virtsu-Kuivastu liinil liikus kaheksa kuuga 123 600 veokit ja haagist, võrreldes mullu sama perioodiga on seda 10 protsenti rohkem. Augustis kasvas kaubavedu liinil 16 protsenti, 19 300 veokini.