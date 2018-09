Sõnum poliitikutele: tööturg põleb!

Ainult tellijale

Tööandjate manifest saadab poliitikutele selge sõnumi, et olukord tööturul vajab väga tõsist tähelepanu.

Tööandjate üks tugevamaid sõnumeid valitsusele on konkreetne: tööturg põleb. Tööandjate keskliidu nõukogusse kuuluva Salvesti juhi Veljo Ipitsa sõnul näitavad tööjõuprobleemi puhul arvud, et tulevik on mustem, kui poliitikud endale ja valijatele tunnistavad. “Esimene asi, mida valitsus tööjõupuudusega teha võiks, oleks reaalsusele silma vaadata,” ütles Ipits.

Tööjõuprobleemid on Ipitsa sõnul sundinud Salvestit palgaralliga kaasa minema. Kas aga töö efektiivsus samas tempos kasvab, julgeb ta kahelda. Kasumlikkuse kõrval mõjutab see tema hinnangul rohkem ettevõtte arenguvõimet. “Kasumlikkus sõltub paljudest asjadest, aga kui sa tahaksid järjest areneda ning oma müügimahtu ja eksporti suurendada, peab selleks olema ka inimesi. Kui see on küsimärgiga, siis püüad leida uusi ja tootlikumaid seadmeid, aga see ei ole alati ainuke lahendus, sest lõppkokkuvõttes teevad ka seadmetega tööd inimesed.” Ipits ütles, et neil on ambitsioonikad plaanid ning seetõttu kavatsevad nad kindlasti lähiajal inimesi juurde palgata. Siiski on Ipitsa sõnul raske leida inimesi tehnilistele ametikohtadele ja hooajalistele töödele.

Unistus paindlikest töösuhetest

Üks asi, mis tööandjate olukorda leevendaks, oleks töösuhete muutmine praegusest märgatavalt paindlikumaks. Circle K Eesti juht Kai Realo paneb poliitikutele südamele, et töötajad vajavad töölepingut, mis võimaldaks neil oma soovi järgi tööaega valida. Tööandjate keskliidu volikogusse kuuluva Realo sõnul muudaks tööandjate elu lihtsamaks praegu juba eelnõu vormis olev seaduseelnõu. “See surve ei tule enam tööandjatelt, vaid see tuleb tegelikult töötajatelt. Inimesed ei taha ennast siduda, nad tahavad olla paindlikumad oma töösuhtes,” rääkis ta.

Realo sõnul võiks vabam olla näiteks see, kuidas sätestab tööleping nõutud töötundide arvu. Ta märkis, et tegelikult on inimesi, kes tahaksid töötada oma muu töö või harrastuse kõrvalt. “Nad tahaksid võib-olla teha ainult neid tunde, mida on kellelgi hädavajadus teha. Nad on valmis tulema näiteks kõne peale ja tegema ainult ühe vahetuse kuus, aga praegune tööseadusandlus seda väga paindlikult ei võimalda teha,” lausus Realo, kelle sõnul on värbamisest saanud ettevõtjate jaoks igapäevane tegevus.

Tamsari sõnul pole Eesti probleem uute ideede puudus, vaid pigem fookuse seadmine ja selle hoidmine. Erilist puudust nägid Tamsari sõnul tööandjate keskliidu liikmed hariduses. Tööandjad soovitavad reformida praegust kõrgharidussüsteemi ja asendada tasuta kõrgharidus taas tasulisega, mida õppija rahastab õppelaenu kaudu.

Realo sõnul ei pruugi aga kõrghariduse tasulisus või mittetasulisus olla kõige olulisem osa haridusest tulenevate probleemide lahendamiseks. “Me koolitame järjest vähem noori, kes saavad hiljem minna õppima näiteks inseneriks, sest nad valivad endale juba koolis lihtsama matemaatika. Ühel hetkel meil lihtsalt pole inimesi, kes oleksid võimelised töötama selle kaasaegse tehnoloogiaga, mille poole me nii püüdleme, et teha tööd vähem ressursimahukaks,” nentis Realo.

Tööandjate keskliit soovitas noori suunata ka kutsekooli. Realo hinnangul on kutsekooli minek kinni selle kehvas kuvandis. “Eestis millegipärast arvatakse, et kui sa tõesti oled nii loll, et ei saa ülikooli minna, siis lähed kutsekooli. Tegelikult saad sa ülikooliharidusega hariduse, aga ei pruugi saada ametit.” Seega oleks Realo sõnul ametikooli propageerimine väga oluline.

Manifestis soovitatakse järgmisel valitsusel vaadata üle nii osalise tööajaga seotud sotsiaalmaksu probleemid, kui ka pannakse tööandjatele südamele, et Eesti tööturu rahvuspõhise segregatsiooni vähendamiseks tuleb paremini lõimida muukeelseid töötajaid. Ühtlasi soovitavad tööandjad kaotada riigil spetsialidest välistööjõule määratud sisserände piirmäära.

SOL Balticsi personali- ja kvaliteedijuht Evely Gorobinski sõnul valitseb Eesti tööturul tugev tööjõupuudus, aga lihtsamat rakendust otsivate töötajate sissetoomine ei tasu end ära. Teisalt nentis ta, et seda võimalust piiravad riiklikult välistööjõu kasutamisele sätestatud piirangud.

Lõimimisega saavad ettevõtted hakkama

Gorobinski sõnul pole nende ettevõttel probleemi uute töötajate lõimimisega. Ettevõttel on aastatepikkune kogemus venekeelse tööjõu koolitamise ja rakendamisega.

Ka ISS Eesti tegutseb kinnisvarahalduse valdkonnas ja on palganud enda ridadesse arvukalt erinevast rahvusest inimesi. “Reeglina värbame esmataseme töötajaid, keda peame keeleliselt juhendama ning selleks tarbeks olema teinud koolitusprogrammi,” selgitas ISS Eesti tegevjuht Mikk Sillamaa.

Nii SOL kui ISS leiavad töötajaid tihti vanemaealiste seast. Neile tuleb pakkuda paindlikku ja osalist tööaega. Gorobinski sõnul on just vanemaealistele osaline tööl käimine äärmiselt oluline, see paneb inimese tundma ennast vajalikuna ja annab võimaluse teistega suhelda.

Teisalt leiab Gorobinski, et riik peaks tulema tööandjatele vastu ja vaatama üle sotsiaalmaksupoliitika. “Praegu kammitseb tööandjaid maksukoormus, sest võttes tööle ühe täiskohaga inimese, on see odavam, kui palgata kaks või kolm osalise tööajaga inimest,” selgitas Gorobinski.

Realo rõhutas, et valitsuse kiire reageerimine ei ole praegu oluline. Viimastel aastatel on tema sõnul tehtud palju kiireid otsuseid, kuid praegu oleks vaja, et valitsus ja riigikogu vaataksid tulevikku ning astuksid samme selleks, et vastuvõetavad otsused oleksid jätkusuutlikud.