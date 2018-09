Eestis on viis tarka linna. Kas tead, millised?

13. septembril Tartusse esimesele tarkade linnade võrgustiku avakohtumisele kogunenud viis Eesti omavalitsust leidsid, et energiasäästu ja targa linna põhimõtete rakendamiseks on vaja omavalitsuste koostööd ja kogemuste vahetamist, teatas Tartu linnavalitsus.

Avakohtumisel Tartu Loodusmajas osalesid Tartu, Viljandi, Paide, Elva ja Türi omavalitsuse esindajad. Kohal olid ka Tallinna Energiaagentuur ning mitu Tartu targa linna suurprojekti SmartEnCity partnerit: Tartu Regiooni Energiaagentuur, targa linna klaster Smart City Lab, Balti Uuringute Instituut ja Telia.

Kohtumisel lausus avasõnad Tartu abilinnapea Raimond Tamm, kes avaldas lootust, et algatusega luuakse pinnas koostööle ambitsioonikate Eesti omavalitsuste vahel.

Seejärel tutvustas Tartu Regiooni Energiaagentuuri esindaja Marek Muiste targa linna kontseptsiooni. Muiste sõnul vähendab tark linn oma tarbimist kaasaegsete nutitehnoloogiate abil. "See, et ühistranspordi kasutajad näevad peatustes tabloodelt busside saabumise täpset aega ja saavad niiviisi oma liikumist paremini planeerida, on osa targa linna arengust. Tulevikus saab targa maja elanik sama lihtsalt infot oma kütte, elektri ja vee tarbimise kohta korteris asuvalt tabloolt või nutiseadmest."