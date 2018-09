Taanlased ostavad Eesti metallifirma

Ainult tellijale

Sj¸lund Group omandab Eesti metallitööstusettevõtte Cutform OÜ.

Sj¸lund Groupi president S¸ren Ravn Jensen ütles, et nad on otsinud töötlemis- ja tootmisvõimekusega ettevõtet, mis suudab tõestada kvaliteeti tootmises ja logistikas, kombineerituna konkurentsivõimelise hinnatasemega. Alates asutamisest 2011. aastal on Cutform OÜ jõuliselt kasvanud, eriti tuuleenergiatööstuses.

Endine Cutform OÜ kaasomanik ja direktor Jason Clark ütles, et Cutformi jaoks on oluline pääseda ligi uutele turgudele teistes sektorites ja riikides. "Sj¸lund Groupi liikmena me just selle ligipääsu saavutamegi ja saame keskse koha globaalses kasvustrateegias. Me ootame seda väga,” ütles ta.

Cutform OÜ integreeritakse Sj¸lund Groupi iseseisva juriidilise majandusüksusena, mis tegutseb tegevdirektor Jason Clarki juhtimisel ja säilitab nime Cutform OÜ.

Cutformi käive oli eelmisel aastal 15,6 miljonit eurot ja see on aasta varasemaga samal tasemel. Eelmisel aastal oli ettevõte väikses 43 000 euro suuruses kahjumis, aasta varem ulatus ettevõtte kasum ligi 2 miljoni euroni.