Herkel kandideerib Vabaerakonna esimeheks

Vabaerakonna esimeheks kandideerib 30. septembril toimuval erakorralisel üldkoosolekul ka praegune esimees Andres Herkel.

"Põhjuseid seda teha on kogunenud ülekaalukalt rohkem kui seda mitte teha," kirjutas Herkel oma blogis.

Ta põhjendab, et kaitseb oma kandideerimisega mais valitud juhatuse legitiimsust. Teiseks ei taha ta nõustuda etteheidetega, mille vastaskandidaat Kaul Nurm talle tegi seoses programmi koostamise, erakonna liikmete kaasamise ja rahakasutusega.

"Ebamäärane etteheide erakonna rahakasutuse kohta pole arusaadav. Minu juhtimisel on naastud kokkuhoiu juurde, mis puudutab nii erinevaid lepinguid kui muid kulutusi (kampaaniajuhi leping, Korruptsiooniradar jne.). Miks on neid teemasid kärbete toimumise ajal ja järel ajakirjandusse viidud, ei ole mulle teada. Igal juhul puudutab see kriitika perioodi, kui mina ei olnud Vabaerakonna esimees," kirjutas Herkel.