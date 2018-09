Hiiemaa: IT-spetse tuleks koolitada nagu arste

Äripäev 21. september 2018, 12:17

Tarkvarafirma Erply asutaja Kristjan Hiiemaa kinnitas kohtumisel peaminister Jüri Ratasega, et kui praegu koolitatakse IT-spetsialiste üldnimetuse all, tuleks neid õpetada nagu arste, st spetsiifika põhjal, kirjutab ITuudised.ee.

Hiiemaa rõhutas Erply kontorit külastanud valitsusjuhile, et IT-haridusele tuleks hakata vaatama uut moodi. "Praegu koolitatakse IT-spetsialiste üldnimetuse all, aga see aeg on läbi, neid tuleks koolitada nagu arste, spetsiifika põhjal, nagu ajukirurge ja hambaarste," rääkis Erply juht.

"Samuti on vaja aru saada, et IT-oskused ei ole universaalsed: üks on andmespetsialist, teine on programmeerimisekspert ja kolmas arhitektuuriekspert. Need ei ole päris üks ja sama IT-mees. Vaja on spetsiifilisi teadmisi," kinnitas Hiiemaa.

Peaminister Jüri Ratas külastas kiirelt arenevat idufirmat, majandustarkvara loojat Erply, kellel on maailmas 400 000 kasutajat. Peaminister tunnustas Erply saavutusi rahvusvahelisel turul ning arutas idufirma meeskonnaga, kuidas võiks kohalikku ärikeskkonda muuta iduettevõtete jaoks atraktiivsemaks.