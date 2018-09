Jürgen Ligi rahapesuskandaalist: ma näen tühikargajatel sügavat vastutust

Äripäev 21. september 2018, 08:41

Eile Viljandit külastanud riigikogu liige Jürgen Ligi hindab Eesti finantsinspektsiooni tööd Danske juhtumi valguses väga kõrgelt, oma poliitilisi konkurente, kes tema suhtes kriitikat teevad, nimetab Jürgen Ligi aga poriloopijateks, kes lasevad poliitilistel eesmärkidel Eesti riigi mainel kukkuda, kirjutab Sakala.

Näiteks EKRE aseesimees ja ringkonnakaaslane Järva- ja Viljandimaa valimisringkonnas Jaak Madison on öelnud, et rahapesuskandaalil on Reformierakonna ja Ligi näpujäljed ning tema meelest tuleks eksministri suhtes alustada kriminaaluurimine, meenutab Sakala.

"Ma näen väga sügavat vastutust nendel tühikargajatel – Madisonil, Talvikul ja Karilaidil –, kel pole ei teadmisi ega südametunnistust, aga kes näitavad näpuga oponendi peale," rääkis Ligi Sakalale. "Enda puhul võin ma öelda, et mul oli väga õnnelik käsi: Eesti finantsinspektsioon oli see, kes ainsana käe vahele sai ja keda tõrjus nii Taani finantsinspektsioon kui Danske pank. Sellest on nii palju räägitud, kõik on protokollitud. Hoiatused olid. Tegelikult peaks finantsinspektsioon selle eest ordeni saama. Kokkuvõttes likvideeriti ju asi ära. Me räägime rahapesust minevikus. Aga need tüübid, kes ei ole enda olemasolule muud mõtet leidnud, näitavad näpuga konkurendi peale. See on mage. Õppigu majandust."

Miks on Jürgen Ligil kahju Danske endisest juhist Aivar Rehest, saab lugeda Sakalast.