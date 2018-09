Boroditš: õhkkond on halb inimeste tõttu, kes sõitsid Lamborghiniga ja sülitasid kõigi peale

Ainult tellijale

Tallinna Linnatranspordi ASi juhatuse esimehe Deniss Boroditši sõnul rikkusid õhkkonda ettevõttes inimesed, kes kuritarvitasid usaldust ja tekitasid ettevõttele kahju. Peale nende peavad lahkuma töötajad, keda ettevõte enam ei vaja.

Miks Muhhin koondati? Ma olen uurinud Lasnamäe filiaali inimeste käest, kuivõrd on see töökoht oluline, ja siis öeldi, et kunagi see tekitati kunstlikult ja praktilist vajadust selle järele ei ole. See andis kindluse selline otsus teha.

Kas see läks siis lõpuks inetuks, et lükati-tõugati teda? Ma ei olnud juures, mina seda ei näinud. Ma saan aru, et tal olid koondamisest teada saades emotsioonid laes. Ta pakkus ennast teistele töökohtadele ja ma ka andsin ettevõtte teistele üksustele teada, et kui on vaba töökohta, siis pakkuge talle. Puudub igasugune vajadus inimese ähvardamiseks. See oli pigem emotsionaalne trauma talle. Me ei ole sotsiaalasutus ja kui me tahame olla kuluefektiivsed ning saame kokku hoida, siis seda me ka teeme. Ta ei ole ainukene inimene, meil oli siin ka strateegianõunik, keda ma kuu aja jooksul olen ainult korra majas näinud. Kui uurisin, selgus, et tema tööülesanne oli juhatuse koosolekute protokollimine ja seda palgaga üle 2000 euro, siis see ei ole ju mõistlik.

Muhhini sõnul on viimased koondamised (hiljuti koondati ka staažikas personalidirektor – toim) tekitanud ettevõttes närvilise õhkkonna ning inimesed muretsevad oma töökoha pärast? Muretsevad need, kellel on põhjust muretseda. Kes teevad oma tööd professionaalselt ja südamega, neil pole põhjust muretseda. Need, kes kuritarvitavad usaldust, nendega me ei jätka. Ka nendega peame lahku minema, keda ettevõte enam ei vaja. Mina tahan, et ettevõttest saaks kaasaegne firma. Õhkkond on halb nende inimeste tõttu, kes kuritarvitasid usaldust ja tekitasid ettevõttele kahju. Sõitsid Lamborghinidega ja sülitasid kõigi peale.

Kuuldavasti on Muhhin käinud Keskerakonnas kurtmas enda koondamist? Minu jaoks ei ole oluline, mis erakonnas inimene on, kui ma näen, et seda töökohta pole meile vaja, siis see töökoht ka koondatakse. Siin üritatakse asja poliitiliseks ajada. Ma tundsin Muhhinit juba varasemast ajast, aga siin ei olnud midagi isiklikku. Need on ebameeldivad otsused ja inimlikult saan ma temast aru.

Kas inimestest peab lahti saama selliselt, et survestatakse kuni ähvardusteni ja väidetavalt ka füüsilise surveni andma allkirja 10 minuti jooksul, lubamata enne isegi tualetis käia? Ei pea! Mina sellist käitumist ei tolereeri ja õigeks ei pea. Kui nii oli, siis tuleb pretensioon esitada. Mul pole tõendeid, et see nii aset leidis. Ma küsisin seal olnud inimestelt ja keegi ei kinnitanud Muhhini juttu.

Äkki ei juletud teile öelda? Aga kuidas ma siis teen... Ma arvan, et ta on kibestunud. Ta peaks väärkohtlemise korral tegema avalduse politseisse. Mina läheks politseisse ja teeks avalduse. Aga ta on võib-olla nüüd koondamise eest otsustanud kätte maksta. Mina vimma ei pea ja soovin, et ta leiaks kiiresti uue töökoha.

