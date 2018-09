Staažikas keskerakondlane löödi linnafirmast minema

Ainult tellijale

Tallinna Linnatranspordi ASis (TLT) pidi ukse väljastpoolt kinni panema ettevõtte kinnisvaraosakonnas töötanud keskerakondlane Naum Muhhin, kelle kiire koondamine tekitas küsimusi selle põhjuse ning tööandja käitumise kohta.

Hiljuti koondati aga kaks aastat TLTs olnud kinnisvaraosakonna juhataja üks asetäitjatest, ettevõtte Lasnamäe filiaalis tööl olnud Muhhin. Sarnaselt Moorastiga on ka temal Lasnamäe linnaosavalitsuse taust. Muhhin oli 2000. aastate algul Jüri Mõisa Tallinna linnapeaks oleku ajal mõnda aega Lasnamäe linnaosa vanem. Toona oli linnavolikogus fraktsioon Rahva Usaldus, kelle toel ta ametisse valiti. Aastast 2003 on Muhhin Keskerakonnas. Vahepeal toimetas ta keskmiste ja väiksemate kaupmeeste liidus, eelmisel sügisel osales erakonna nimekirjas Merle Klandorfi, Jüri Pihli ja Tõnis Mölderi kõrval Pirital linnavolikogu valimistel.

„Kui tulin pärast puhkust tööle, siis hakkas sisekontroll mulle esitama küsimusi, kust ma leidsin hanketööde tegijad. Meil olid Lasnamäe filiaalis väikesed tööd ja minul mitte mingisugust otsustus- ega allkirjaõigust ei olnud. Arvasin, et minuga tehakse nalja,“ imestas Muhhin surve alla sattumist.

Allkirja andmiseks 10 minut

Muhhini kirjeldusel anti talle valida, kas kirjutab ise vabatahtlikult lahkumisavalduse või vastasel juhul lahkub ta sealt piltlikult raudus kätega. „Ütlesin, et omal soovil ma ei lahku. Kui teil on põhjus mind kahtlustada, siis palun, andke materjalid edasi prokuratuurile ja las prokuratuur siis tegeleb asjaga,“ põrutas ta vastu.

Pandi teile siis materjalid ette? „Ei pandud, neil ei ole midagi panna. Nad lihtsalt süüdistasid ja ähvardasid mind. Ja siis mõeldi välja kõige lihtsam variant – koondamine. Allkirja andmiseks anti 10 minutit aega ja mind talutati personaliosakonda, isegi tualetti ei lubatud minna,“ kirjeldas Muhhin värvikalt koridoris toimunud nügimist.

Sellist käitumist tööandja poolt peab Muhhin alandavaks ja ebaväärikaks. Seetõttu on ta juba võtnud ühendust ametiühinguga ning plaanib pöörduda töövaidluskomisjoni.

Muhhini otsene ülemus, TLT kinnisvaraosakonna juhataja Aalo Parmas kommenteeris, et tema jaoks oli Muhhini koondamine arusaamatu ja ootamatu. „Kaks aastat, mis ta meil töötas, ta lahendas igapäevased probleemid ära. Minul talle tööalaseid etteheiteid ei olnud,“ sõnas Parmas.

Võimaliku nügimise kohta ütles Parmas, et ta ei olnud juures ega oska kommenteerida.

Ettevõte pole sotsiaalasutus

TLT juhatuse esimehe Deniss Boroditši sõnul on ettevõtte strateegiaks töötajatega lahku minna väärikalt ning kindlasti ei tolereerita töötajate jõuga sundimist allkirja andma. „Mul pole tõendeid, et see nii aset leidis. Ma küsisin seal olnud inimestelt ja keegi ei kinnitanud Muhhini juttu. Ta peaks väärkohtlemise korral tegema avalduse politseisse,“ soovitas Boroditš.

Koondamise kohta märkis Boroditš, et seda ei tehtud üldsegi mitte korruptsioonikahtluse tõttu. „Ma olen uurinud Lasnamäe filiaali inimeste käest, kuivõrd oluline see töökoht on, ja siis öeldi, et kunagi see tekitati kunstlikult ja praktilist vajadust selle järele ei ole. See andis kindluse selline otsus teha,“ selgitas ta.

Boroditš märkis, et tunneb Muhhinit juba varasemast ajast, aga siin ei olnud midagi isiklikku ja tema jaoks ei ole vahet, kas keegi on mõne partei liige või mitte. Ettevõte ei ole tema sõnul sotsiaalasutus ja kui tahetakse olla kuluefektiivsed ning on võimalus kokku hoida, siis seda ka tehakse.

Hiljuti koondati päevapealt ka TLT staažikas personalidirektor.

„Need on ebameeldivad otsused ja ma saan ka Muhhinist inimlikult aru. Võib-olla on ta nüüd otsustanud koondamise eest kätte maksta. Mina vimma ei pea ja soovin, et ta leiaks kiiresti uue töökoha,“ soovis Boroditš.