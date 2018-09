Jungenti omanikud ostsid netikaubamaja

Äripäev 24. september 2018, 11:30

Jungenti ja Via3L omanikfirma JNG Investments ostis enamusosaluse netikaubamajas Shoppa OÜ.

140miljonise aastakäibega JNG Investmentsi grupi esindaja Kait Liinevi sõnul on e-kaubanduse osakaal Eesti kaubanduses veel väike, kuid samas areneb valdkond kiiresti. “Soovime, et meie grupi ettevõte Via 3L areneks professionaalseks laoteenuste pakkujaks Baltikumi e-poodidele ning Shoppa OÜ osaluse ost aitab meil vastavad teenused välja töötada.” selgitas Liinev pressiteate vahendusel.

Paari miljoni euroni küündinud käibega Shoppa OÜ jaoks oli tegemist strateegilise otsusega, millega saadi ligipääs Baltikumi katvale logistika- ja ladude võrgule. "Loodame mõne aasta pärast olla piirkonna tuntuim kaubamärk, mille kaudu kohalikud tootjad ja tarnijad pääsevad oma kaubaga ka Euroopa turule," kommenteeris Shoppa OÜ esindaja Janek Barndõk.

Teine ost lühikese aja vältel