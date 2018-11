Heiki Kranich on otsustanud taas kandideerida riigikogu valimistel. Foto: Andras Kralla

Heiki Kranich naaseb poliitikasse

Riigikogu valimisteks kandideerib Reformierakonna nimekirjas Heiki Kranich, kellest pole aastaid suurt kuulda olnud, kirjutab Lääne Elu.

Reformierakonna Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa esinumber on seekord Kalle Laanet, üllatuskandidaat aga Haapsalust pärit Heiki Kranich. "Ma ei ole nimekirjas selleks, et ise kuhugi pürgida, vaid selleks, et toetada meie kandidaate," ütles Kranich.

Samas rääkis Kranich, et "palju jama on viimastel aastatel kokku keeratud" ja seetõttu tunneb ta, et on aeg poliitikasse tagasi tulla.

"Et terve mõistus taas koju tagasi jõuaks," ütles Kranich.

Heiki Kranich juhtis alates 2009. aastast kuni tänavu oktoobri lõpuni riigifirmat Eesti Loto, novembrist võttis tema töö üle Riina Roosipuu.

Heiki Kranich on varem riigikogusse valitud 1992. aastal valimisliidu Isamaa nimekirjas ja 1995. aastal Reformierakonna liikmena. Ta on olnud ka Reformierakonna peasekretär.

Kranich oli Mart Laari esimeses valitsuses 1994. aastal rahandusminister, Laari teises valitsuses keskkonnaminister (1999–2002) ning jätkas keskonnaministrina ka Siim Kallase valitsuses (2002–2003).